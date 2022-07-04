کشف ۳۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران انتظامی قصرشیرین از وجود مقدار زیادی سوخت قاچاق در حوالی بازارچه مرزی پرویزخان رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مقام قضائی و بازرسی‌های به عمل آمده در بازارچه مرزی پرویزخان سه هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی قصرشیرین همچنین از کشف ۲۲۰ کیلوگرم ماهی و ۳۵ کیلوگرم مرغ قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

محمدی در پایان از توقیف پنج دستگاه موتور، ۲ خودرو سواری و دستگیری پنج نفر در این راستا خبر داد.