نتایج تحقیقات آمریکا درباره قتل ابوعاقله دروغ و جعل حقایق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته های مقاومت فلسطین مخالفت خود را با تحقیقات جانبدارانه آمریکا پیرامون قتل شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست اعلام کردند.

کمیته های مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند که نتایج تحقیقات آمریکا پیرامون جنایت قتل شیرین ابوعاقله همچون تمام موضوعات درباره دشمن صهیونیستی دروغ است.

این بیانیه می افزاید که تحقیقات آمریکا جانبدارانه و در تایید روایت دروغ صهیونیست ها و وارونه جلوه دادن حقیقتی است که تمام جهان در تلویزیون های خود مشاهده کردند.

کمیته های مقاومت فلسطین همچنین از تشکیلات خودگردان خواستند تا پرونده ترور شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی را به دادگاه جنایات بین المللی و انجام تحقیقات بین المللی شفاف و سالم برای مجازات صهیونیست های قاتل بکشاند.

گفتنی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارشی تلاش کرد تا نقش رژیم صهیونیستی در جنایت قتل خبرنگار شبکه الجزیره را کمرنگ و غیر عمدی جلوه دهد.

وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه در گزارشی با هدف اتهام زدایی از تل آویو مدعی شد که «شیرین ابوعاقله» احتمالاً در اثر شلیک غیر عمدی گلوله از مواضع صهیونیست‌ها کشته شده است. این گزارش می‌افزاید که با این حال بازرسان مستقل از دستیابی به نتیجه قطعی در خصوص منشأ گلوله‌ای که به این خبرنگار زن اصابت کرد، ناکام ماندند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که هماهنگ کننده امنیتی ایالات متحده پس از جمع بندی تحقیقات نظامیان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین، به این نتیجه رسیده که تیراندازی به ابوعاقله از مواضع صهیونیست‌ها احتمالاً باعث کشته شدن وی شده است.

وزارت خارجه آمریکا در ادامه تلاش بر سرپوش گذاشتن بر جنایت متحدان صهیونیست خود مدعی می‌شود که در نتیجه این تحقیقات هیچ دلیلی بر عمدی بودن شلیک به سمت این خبرنگار یافت نشد و جنایت قتل ابوعاقله را نتیجه شرایط غم‌انگیز در جریان یک عملیات نظامی صهیونیست‌ها علیه گروه‌های جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد.