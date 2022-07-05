جرم دخالت خارجی به لایحه ایمنی آنلاین انگلیس اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، طبق اصلاحیه جدید لایحه «ایمنی آنلاین» انگلیس، پلتفرم‌های اجتماعی باید به طور فعال به دنبال راه‌هایی برای جستجو و حذف اخبار جعلی عوامل دولت‌های خارجی باشند که هدفشان آسیب رساندن به انگلیس است.

قرار است دولت این کشور اصلاحیه مذکور را بررسی کند که طبق آن دخالت کشورهای خارجی یک جرم خطرناک محسوب می‌شود. در حقیقت این اقدام واکنشی به فعالیت‌های روسیه پس از حمله به اوکراین است.

براساس اصلاحیه مذکور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیگر از لحاظ قانونی وظیفه دارند اخبار جعلی که در حمایت از دولت‌های خارجی منتشر می‌شوند یا محتوایی که با اخبار جعلی دولت‌های خارجی مرتبط است را حذف کنند.

این روند شامل حذف حساب‌های کاربری می‌شود که توسط فرد یا گروه‌هایی می‌شود که از سوی یک کشور خارجی اداره می‌شوند و برای تأثیرگذاری یا ایجاد اختلال در فرایندهای قانونی و دموکراتیک انجام می‌شود.

اصلاحیه مذکور همچنین پلتفرم‌های اینترنتی را ملزم می‌کند با گسترش داده‌های هک شده نیز مقابله کنند.

نادین دوریس وزیر فرهنگ انگلیس در این باره گفت: حمله روسیه به اوکراین به ما نشان داده روسیه قادر به انجام چه کارهایی است. این کشور در آینده از شبکه‌های اجتماعی برای اخبار جعلی و دروغ درباره اعمالش استفاده می‌کند.

به گفته دولت اصلاحیه مذکور بدان معنا است که شرکت‌های فناوری باید به طور مرتب ریسک محتوای غیرقانونی را ارزیابی و همزمان سیستم‌ها و فرایندهایی برای کاهش گسترش چنین محتوایی ایجاد کنند.

در کنار این موارد باید اشاره کرد اصلاحیه مذکور لایحه امنیت ملی را با لایحه ایمنی آنلاین مرتبط می‌کند و علاوه بر آن جرم جدید دخالت خارجی را ایجاد می‌کند که به فهرست جرایم اولویت دار لایحه ایمنی آنلاین افزوده می‌شود.