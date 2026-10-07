به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، در نشست تخصصی «اقتصاد فضا و اکتشافات فضایی» که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در مسیر تحقیقات و پژوهش و حل چالش‌های فناورانه حوزه فضایی، اظهار کرد: در مسیر پیشرفت علمی و تحقیقاتی همواره چالش‌هایی وجود داشته و دارد، اما این چالش‌ها هیچ‌گاه کشور را از مسیر پیشرفت منحرف نکرده است.

وی با اشاره به تلاش و پشتکار محققان و دانشمندان کشور افزود: دستاوردها و پیشرفت‌های علمی کشور حاصل تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر پژوهشگران است و با تداوم این مسیر، می‌توان به موفقیت‌های بیشتری دست یافت.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران، حضور پررنگ بخش خصوصی را یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت صنعت فضایی عنوان کرد و گفت: در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باوریم که هرجا بخش خصوصی توانمندی و تمایل به ورود دارد، باید به این بخش اعتماد و از آن حمایت کرد.

سالاریه ادامه داد: در همین راستا تلاش می‌کنیم با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت سایر صندوق‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه فضایی را کاهش دهیم و زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کنیم.

امکان ارائه خدمات فضایی مبتنی بر فناوری بومی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره اظهار کرد: اکنون در حوزه پرتاب ماهواره و همچنین طراحی و ساخت ماهواره به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم مبتنی بر فناوری بومی، خدمات فضایی ارائه کنیم.

وی افزود: برخلاف سال‌های گذشته که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه محدود بود، امروز شاهد شکل‌گیری شرکت‌های متعدد با توانمندی‌های قابل اعتماد هستیم که می‌توانند ظرفیت علمی و اجرایی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنند.