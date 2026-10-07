  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

حمایت از حضور بخش خصوصی در صنعت فضایی با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

حمایت از حضور بخش خصوصی در صنعت فضایی با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه تحقیقات و فناوری‌های فضایی، حضور پررنگ بخش خصوصی را یکی از عوامل کلیدی پیشرفت صنعت فضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، در نشست تخصصی «اقتصاد فضا و اکتشافات فضایی» که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در مسیر تحقیقات و پژوهش و حل چالش‌های فناورانه حوزه فضایی، اظهار کرد: در مسیر پیشرفت علمی و تحقیقاتی همواره چالش‌هایی وجود داشته و دارد، اما این چالش‌ها هیچ‌گاه کشور را از مسیر پیشرفت منحرف نکرده است.

وی با اشاره به تلاش و پشتکار محققان و دانشمندان کشور افزود: دستاوردها و پیشرفت‌های علمی کشور حاصل تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر پژوهشگران است و با تداوم این مسیر، می‌توان به موفقیت‌های بیشتری دست یافت.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران، حضور پررنگ بخش خصوصی را یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت صنعت فضایی عنوان کرد و گفت: در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باوریم که هرجا بخش خصوصی توانمندی و تمایل به ورود دارد، باید به این بخش اعتماد و از آن حمایت کرد.

سالاریه ادامه داد: در همین راستا تلاش می‌کنیم با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت سایر صندوق‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه فضایی را کاهش دهیم و زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کنیم.

امکان ارائه خدمات فضایی مبتنی بر فناوری بومی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره اظهار کرد: اکنون در حوزه پرتاب ماهواره و همچنین طراحی و ساخت ماهواره به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم مبتنی بر فناوری بومی، خدمات فضایی ارائه کنیم.

وی افزود: برخلاف سال‌های گذشته که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه محدود بود، امروز شاهد شکل‌گیری شرکت‌های متعدد با توانمندی‌های قابل اعتماد هستیم که می‌توانند ظرفیت علمی و اجرایی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنند.

کد مطلب 6970811
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها