تصمیم آمریکا و متحدانش در قبال روسیه شدیدا تنش زا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد که تصمیم ناتو در اعلام روسیه به عنوان یک دشمن منجر به افزایش تنش ها و بی ثباتی در امنیت اروپا می شود و در تناقض با سند همکاری روسیه- ناتو است.

پاتروشف در این باره گفت: روسیه که از منافع و حاکمیت ملی خود دفاع می کند، از سوی آمریکا و متحدانش دشمن اعلام شده است که این مسئله در اسنادی از جمله موارد تصویب شده در نشست ناتو در مادرید منعکس شده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و متحدانش از شرکت در گفتگوی سازنده با روسیه در زمینه ثبات راهبردی خودداری کردند و خواسته های مسکو برای تضمین های امنیتی را کاملا نادیده گرفتند، افزود: زیرساخت‌های نظامی ناتو به مرزهای ما نزدیک می‌شود، نیروها و منابع نظامی به طور فعال در حال ایجاد شدن در جناح شرقی این ائتلاف هستند. تصمیماتی برای پیوستن فنلاند و سوئد به این اتحاد گرفته شده است. اتحاد نظامی جدید «آکوس» (AUKUS) ایجاد شده است.

دبیر شورای امنیت روسیه همچنین در ادامه اظهارات خود به اهداف عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین اشاره کرد.

وی گفت که اهداف این عملیات، حفاظت از مردم در برابر نسل کشی رژیم نئونازی اوکراین، غیرنظامی کردن و نازی زدایی کردن خاک اوکراین و در واقع دستیابی به وضعیت بی طرف در این کشور است که در قانون اساسی اوکراین نیز آمده است.

پاتروشف تاکید کرد: با وجود کمک های نظامی آمریکا و غرب به اوکراین و افزایش عرضه سلاح های مرگبار، این اهداف محقق خواهد شد.

وی تشریح کرد که روسیه مجبور به انجام عملیات نظامی ویژه بود زیرا «گسترش نئونازیسم در اوکراین، فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیکی دخیل در برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در خاک اوکراین و همچنین برنامه‌های اعلام شده توسط مقامات کی یف برای ایجاد تسلیحات هسته ای و پیوستن به ناتو تهدیدهای مهمی را نه تنها برای امنیت روسیه بلکه برای کل جهان ایجاد کرد».