به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو و پکن توافق کردند ضمن تقویت تماس‌های بین مقامات ارشد نظامی دو طرف، همکاری‌های دفاعی در زمینه انجام رزمایش‌ها و گشت‌زنی‌های مشترک افزایش یابد.

«نیکلای پاتروشف»، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در همین رابطه گفت: مسکو و پکن به صورت مشترک خواستار ایجاد نظم جهانی عادلانه‌تر و آزادتر هستند و از رشد شمار کشورهایی که در راه توسعه آزاد بر پایه هویت ملی خودشان گام برمی‌دارند، استقبال می‌کنند، درحالی‌که کشورهای غربی مخالف این روند هستند.

وی همچنین افزود: کشورهای غربی مخالف توسعه آزاد کشورهای مستقل هستند و تلاش دارند ارزشهای غلط خود را به قیمت منافع مردم جهان، تحمیل کنند و همیشه بر اساس اصلِ «تفرقه بیانداز و حکومت کن» عمل می‌کنند.

وزارت خارجه چین روز یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیکلای پاتروشف به این کشور سفر کرده تا در هفدهمین دور رایزنی‌های امنیتی و راهبردی روسیه و چین و همچنین هفتمین نشست همکاری‌های امنیتی نیروهای نظامی چین-روسیه شرکت کند.

این نشست‌ها پس از دیدار حضوری پنج‌شنبه گذشته رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سمرقندِ ازبکستان انجام می‌شود. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و شی‌جین پینگ، پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود.

«لی ژانشو»، رئیس پارلمان چین (کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین) که هفته پیش به مسکو سفر کرد، در دیدار با رؤسای فراکسیون‌های دومای دولتی روسیه تأکید کرد چین کاملاً همه اقدامات روسیه در اوکراین برای محافظت از منافعش را درک و از این اقدامات حمایت می‌کند.

چین و روسیه در سال‌های اخیر تحت دکترین اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند. چین تا پیش از این، عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکرده و آشکارا نیز حمایت نکرده بود و در عین حال تلاش کرده روابط خود را با مسکو تقویت کند. همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در قلمروهایی نظیر اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره‌ای موارد بسیار متمرکز است.