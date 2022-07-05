سه پرتغالی دیگر روی نیمکت استقلال/دستیاران ساپینتو واردتهران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «ریکاردو ساپینتو» سرمربی پرتغالی فصل آینده هدایت تیم استقلال تهران را بر عهده خواهد داشت. ساپینتو برای کار در این تیم، سه دستیار جدید و پرتغالی را به باشگاه معرفی کرد که این نفرات شامل مربی بدنساز، دستیار اول و آنالیزور وارد تهران شدند.

طبق اعلام باشگاه استقلال، «روی موتا» مربی ۴۳ ساله پرتغالی که به عنوان مربی در تیم‌های الفتح، آترومیتوس یونان، استاندارد لیژ بلژیک، لژیا ورشو، براگا، واسکوداگاما، غازی انتپ و مورینسه دستیار مورد اعتماد ساپینتو بوده در تیم فوتبال استقلال نیز سرمربی پرتغالی را همراهی می‌کند.

همچنین «پائولو میگوئل دوس سانتوس» مربی بدنساز جدید باشگاه استقلال خواهد بود که با نظر سرمربی پرتغالی این تیم انتخاب شده و سابقه فعالیت در باشگاه‌های بواویشتای پرتغال و التعاون عربستان را در کارنامه خودش داشته و برای دومین بار حضور در یک باشگاه آسیایی را تجربه خواهد کرد.

«ژائو آبرئو» آنالیزور جوان و ۲۵ ساله ساپینتو نیز تیم فنی او را همراهی می‌کند.

به این ترتیب احتمالاً مربی دروازه بان های استقلال ایرانی خواهد بود.