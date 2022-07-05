۵ محکوم به قصاص پس از ۱۰سال آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار داشت: با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران ۵ نفر از محکومان به قصاص، با جلب رضایت اولیا دم و با کمک خیران آزاد شدند.

وی افزود: این محکومان شامل یک خانم، یک نفر از اتباع افغانستان و ۳ نفر مرد ایرانی هستند و بیش از ۱۰ سال است که در زندان به سر می‌بردند.

دادستان تهران تصریح کرد: سال گذشته نیز بیش از ۵۰ نفر از محکومان به قصاص با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی از قصاص نجات یافته و از زندان آزاد شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز با تلاش همکاران واحد صلح و سازش دادسرا، خیرها و صلح یاران ۱۱ نفر از محکومان به قصاص موفق به اخذ رضایت شده‌اند.

وی افزود: واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران متشکل از قضات و صلح یاران‌اند که در حال تلاش جهت اخذ رضایت محکومان به قصاص هستند.