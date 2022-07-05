اعلان قرمز سارقان بانک ملی فورا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری، در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران و کارکنان کاشف اموال صندوق امانات بانک ملی، اظهار داشت: ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی دارد بسیار زیاد است و اقدامات اثربخشی بعد از انقلاب تا به امروز داشته ایم. به رغم تحریم‌ها و فتنه‌ها و مکر عوامل نفوذی، الحمدلله جمهوری اسلامی در اوج اقتدار است.

وی افزود: باید به توانایی‌هایمان توجه کنیم و امیدوار به آینده باشیم و همچنین به گذشته خود افتخار کنیم. در هر صحنه‌ای اگر توطئه ای شد و فتنه‌ای شکل گرفت و جنگی تحمیل شد، این نظام اسلامی و مردم و مسئولان بودند که پشت سر رهبری بودند و از او دفاع کردند و در میدان ایستادند.

اشتری گفت: در این میان، نیروی انتظامی تا کنون نقش برجسته ای داشته است برای همین می‌گوئیم به گذشته خود افتخار می‌کنیم. در امنیت مرزها و در جنگ، پلیس نقش اثرگذاری داشت‌.

فرمانده کل انتظامی افزود: بر اساس افکارسنجی ها اعتماد مردم به پلیس افزایش یافته است و این نشان می‌دهد افکار عمومی با پلیس همسو است. باید نتیجه این افکارسنجی در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی نزدیک به ۱۴ هزار شهید برای امنیت و آرامش مردم تقدیم کرده است، ادامه داد: خط قرمز ما امنیت مردم است، جان خود را فدا می‌کنیم اما اجازه نمی‌دهیم افرادی که به حقوق مردم تجاوز می‌کنند به اهداف خود برسند.

اشتری تصریح کرد: امروز پلیس ایران مجهز به تجهیزات و امکانات روز است؛ بالاتر از تمام اینها عنایت مقام معظم رهبری به پلیس است که در مناسبت‌های مختلف لطف خودشان را به پلیس اعلام کردند.

فرمانده کل انتظامی با اشاره به کشف سرقت صندوق امانات بانک ملی، گفت: سریعاً یک جمع کارشناس را جمع و اقدامات امنیتی و عملیاتی را شروع کردیم، در این پرونده سرنخ‌های خوبی نداشتیم و سارقان حرفه‌ای عمل کرده بودند اما پلیس از آنها حرفه‌ای تر بود و توانست این سرقت را خنثی کنند.

وی با اشاره به اینکه عملیات دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی، ثامن الائمه نام گذاری شد، ادامه داد: همکاران ما در پلیس آگاهی تهران بزرگ زبده و کارکشته ای هستند و هر موقع بر روی جرمی تمرکز کرده اند منجر به کشف شده است.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه مردم از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی خوشحال شدند، گفت: بعد از این عملیات صداوسیما رفتار غیرحرفه ای داشت و زحمات پلیس را نادیده گرفت، این دستگیری دستاورد بسیار بزرگی برای کشور بود.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواست با این سرقت ناامیدی و عدم امنیت را القا کند اما کشف آن کمتر از ۴۸ ساعت توطئه‌ها را نقش بر آب کرد. این دستاورد مردم را خوشحال و دشمن را ناامید کرد.

اشتری تصریح کرد: بحث استرداد متهمان از طریق پلیس اینترپل به خوبی انجام شد و اعلان قرمز فوراً دریافت گردید.