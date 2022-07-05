به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی آذربایجان غربی، امید خلیل زاده در این زمینه اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی بر سلامت دامهای قربانی در روز عید سعید قربان در سراسر استان توسط ۱۲۰ نیروی دامپزشک، بازرس گوشت و ناظرین شرعی در قالب ۶۴ اکیپ نظارتی انجام میشود.
وی ادامه داد: به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت قربانی و تأمین بهداشت عمومی، اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی با هماهنگیهای به عمل آمده با استانداری، فرمانداریها، شهرداریها، امامان جمعه و جماعات و با بکارگیری ۱۹ اکیپ ثابت و ۴۵ اکیپ سیار آماده پذیرش دامهای نذری و قربانی (گاو، گوسفند و بز) جهت نظارت بر ذبح آنها با رعایت اصول فنی، بهداشتی و شرعی در روز عید سعید قربان است.
خلیل زاده گفت: با توجه به اینکه در روز عید قربان عدهای از افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به کشتار و فروش دامهای مشکوک در میادین و چهار راههای بزرگ شهر تحت پوشش دام قربانی و نذری میکنند توصیه میشود شهروندان دامهای قربانی خود را در کشتارگاه دامی شهرستان و یا در محلهای تعیین شده از طرف شهرداریها و مشاوره با مأمورین دامپزشکی ذبح کنند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: اکیپهای سیار کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی با عوامل کشتار دام و عرضه و فروش گوشت در خارج از مراکز عرضه مجاز (قصابیها) در روز عید قربان برخورد قانونی خواهند کرد.
ستاد اجرایی نظارت بر ذبح دامهای قربانی مستقر در اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در روز عید قربان با شماره تماس ۳۲۷۷۶۵۵۰ وشماره تلفن ۳۲۴۲۶۸۴۸ شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه و سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر آماده ارائه هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شهروندان است.
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