فعالیت ۲۳ اکیپ دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چهارلنگ صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارتهای دامپزشکی در طول سال بهصورت مستمر انجام میشود اما در مناسبتهایی مانند عید قربان این نظارتها با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا ۲۳ اکیپ نظارتی ثابت و سیار متشکل از ۲۶ بازرس بهداشتی و دکتر دامپزشک به همراه هفت ناظر شرعی، بر روند عرضه دام، کشتار و توزیع گوشت قربانی نظارت میکنند.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت انجام کشتار دام در کشتارگاهها و مراکز مجاز، تصریح کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال شیوع بیماریهای مشترک میان انسان و دام بهویژه تب کریمه کنگو، شهروندان باید از خرید دام از مراکز غیرمجاز و همچنین کشتار دام در معابر و منازل خودداری کنند.
وی ادامه داد: هرگونه تماس مستقیم و غیربهداشتی انسان با دام میتواند زمینه انتقال بیماری را فراهم کند و به همین دلیل توصیه اکید دامپزشکی انجام کشتار قربانی تحت نظارت کارشناسان و در مراکز مجاز است.
چهارلنگ شماره ۱۵۱۲ ارتباط مردمی دامپزشکی را راه ارتباطی شهروندان با این ادارهکل عنوان کرد و گفت: مردم و خیرین میتوانند در روز عید سعید قربان از توصیههای بهداشتی و نظرات کارشناسان دامپزشکی بهرهمند شوند.
نظر شما