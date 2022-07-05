به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الیوم السابع، وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای جان باختن چندین شهروند ایرانی در زلزله استان هرمزگان را تسلیت گفت.

در متن بیانیه وزارت خارجه مصر در این باره آمده است: ما تسلیت و همدردی صمیمانه خود را در پی جان باختن شماری از شهروندان ایرانی در زلزله استان هرمزگان در جنوب ایران را ابراز می‌کنیم، زلزله‌ای که باعث جان باختن و جراحت تعدادی از شهروندان در آنجا شد.

وزارت خارجه مصر همچنین در ادامه برای تمام آسیب‌دیدگان آرزوی شفای عاجل کرد.

گفتنی است بامداد روز شنبه هفته جاری ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۱ درجه در مقیاس ریشتر حوالی بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزاند که در پی آن تعدادی از شهروندان ایرانی جان خود را از دست دادند.

پیش تر کویت و امارات نیز در پیامی جان باختن شماری از شهروندان ایرانی را تسلیت گفته بود. مصر در حالی با مردم ایران ابراز همدردی کرده است که منابع آگاه در قاهره به تازگی اعلام کردند که تشکیلات نظامی مصر و ساختار سیاسی آن در سلسله نشست‌هایی مخالفت خود را با هرگونه درگیری نظامی علیه ایران و تشکیل ناتوی خاورمیانه‌ای ابراز کرده اند. برخی منابع نیز از رایزنی‌هایی برای از سرگیری روابط میان تهران و قاهره خبر داده اند.