عاملان کودک آزاری در فضای مجازی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن محمودی در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر پایش و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا کلیپی را که در آن افرادی با ترغیب پسر بچه خردسالی به استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر از وی اقدام به فیلم برداری می‌کردند مشاهده شد.

وی افزود: با انتشار گسترده فیلم کودک آزاری در سطح رسانه‌ها و جریحه دار شدن احساسات عموم مردم و حجم بالای گزارشات کاربران در فضای مجازی مبنی بر رسیدگی و برخورد با عاملان تولید و انتشار فیلم مذکور، پلیس فتا حسب وظایف خود رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای استان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و اخذ دستورات لازم پیرامون موضوع پرونده قضائی برای فرد یا افراد دخیل در تولید و انتشار کلیپ کودک آزاری تشکیل شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: پس از اقدامات فنی و تخصصی توسط افسران سایبری پلیس فتا، مخفیگاه متهمان در سطح استان شناسایی و بلافاصله در یک عملیات سریع و موفق، مجرمان سایبری دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

سرهنگ محمودی گفت: پس از دستگیری متهمان و اخذ اظهارات آنان مشخص شد عاملان تولید و انتشار کلیپ استعمال دخانیات پدر کودک و دونفر آشنایان وی بود.

این مقام مسئول گفت: پس از ابراز ندامت و پشیمانی متهمان پرونده از اعمال خود که موجب آزرده خاطر شدن عموم هموطنان شده بودند پرونده قضائی آنان تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی به مجرمان سایبری هشدار داد و گفت: هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با تولید و انتشار کلیپ‌های آزار و اذیت کودکان و یا سایر محتوای غیرقانونی موجب تشویش اذهان عمومی و آزرده خاطر شدن هموطنان شوند پلیس فتا با قاطعیت در چهارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد : بر روی پیامک‌ها و لینک‌های جعلی ارسال شده تحت هیچ شرایطی کلیک نکرده و در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجهه شدید مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir و یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش نمائید.