به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام چند فقره سرقت در سطح خرم آباد، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران با رصدهای اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق سابقه دار در خرم آباد شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۲۳ فقره انواع سرقت اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قاسمی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.