به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری صبح سه‌شنبه در نشست ستاد عملیات محرم در بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری مطلوب برنامه‌ها و مراسم ایام محرم برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

وی خواستار برگزاری باشکوه‌تر مراسم‌های محرم امسال شد و اضافه کرد: کارگروه‌های تولید محتوا، آموزشی و ارائه گزارش و خدمات در ستاد عملیات محرم اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تشکیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته و با راه‌اندزی سامانه شمع در حوزه مبلغین و مبلغات، و همچنین فعالیت هیئت‌های مذهبی زمینه برگزاری عزاداری‌های ماه محرم در سراسر استان فراهم شده است.

احیای مجالس حضوری هیئات مذهبی، ضرورت ایجاد ارتباط با مجمع طلاب بوشهر در قم، اصفهان و مشهد، احیای روضه‌های خانگی، ضرورت برگزاری همایش‌های ویژه هیئات مذهبی و شبکه تبلیغ، تهیه نقشه راه برای فرایند عملیات سوم، برگزاری طرح دوره آموزشی دو ساله مبلغین و مبلغات استان و ایجاد کارگروه‌های تخصصی در سازمان برای سازماندهی عملیات محرم در حوزه‌های مختلف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه به منظور برنامه‌ریزی بهتر، حجت‌الاسلام محمد قادری، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل به عنوان دبیر ستاد عملیات محرم اداره کل تبلیغات اسلامی استان معرفی، و کارگروه‌های تولید محتوا، آموزشی و ارائه گزارش و خدمات سازمان تشکیل شد.