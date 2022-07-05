به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و پنجاه و نهمین نشست زرین قلم به بررسی و نقد کتاب جامانده‌ها با حضور نویسنده کتاب مریم عربی در فرهنگسرای رسانه اختصاص دارد.

مریم عربی دانش آموخته زبان ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش است و نوشته‌های او در برخی از نشریات آموزش و پرورش چاپ شده است او داستان نویسی حرفه‌ای را از سال ۹۲ با سیامک گلشیری و دوره‌های آموزش مجازی را با عباس معروفی گذرانده است. داستان‌های او در برخی از مجلات داستانی منتشر و در مسابقات داستانی به مرحله نیمه نهایی رسیده است.

کتاب جامانده‌ها شامل ۱۶ داستان کوتاه است که این ۱۶ داستان پیوستگی متناسبی با هم دارند. موضوع و تم داستان با یکدیگر اشتراکات زیاد داشته و نویسنده در هر یک از این داستان‌ها به سراغ جغرافیایی متفاوت می‌رود و کاملاً شخصیت‌های مستقل به تصویر کشیده می‌شوند.

مهرداد عباس پور و مهدیه کوهیار کارشناسان برنامه و فاطمه آزادی مجری این نشست است.

این مراسم امروز سه شنبه ۱۴ تیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.