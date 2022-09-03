نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی تا آخر هفته اعلام می شود

دکتر محمد مهدی نوروز شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی کرده ایم که نتایج نهایی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی تا آخر هفته جاری در روزهای ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: دوره آموزش دستیاران پزشکی پذیرفته شده در آزمون از اول مهرماه آغاز می شود.

به گزارش مهر، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تعداد ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.

در این دوره از آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد ۱۱ هزار و ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. نتایج اولیه و کارنامه داوطلبان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir منتشر شد.

داوطلبانی که طبق ضوابط مجاز به انتخاب رشته محل شده بودند در سه بار فرصت نسبت به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل اقدام کردند.