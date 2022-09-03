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۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۲

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی تا آخر هفته اعلام می شود

نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی تا آخر هفته اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره زمان اعلام نتایج نهایی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی گفت: نتایج در روزهای ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ اعلام می شود.

دکتر محمد مهدی نوروز شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی کرده ایم که نتایج نهایی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی تا آخر هفته جاری در روزهای ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: دوره آموزش دستیاران پزشکی پذیرفته شده در آزمون از اول مهرماه آغاز می شود.

به گزارش مهر، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تعداد ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.

در این دوره از آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد ۱۱ هزار و ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. نتایج اولیه و کارنامه داوطلبان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir منتشر شد.

داوطلبانی که طبق ضوابط مجاز به انتخاب رشته محل شده بودند در سه بار فرصت نسبت به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل اقدام کردند.

کد مطلب 5579605

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    نظرات

    • روحانی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      10 0
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      باسلام. لطفا پیگیر خبر فوق در مورد اعلام نتایج دستیاری باشید با توجه به تاریخ اعلام شده نتایج داده نشده و تلفن های سازمان سنجش پزشکی پاسخگو نیستند. کد خبر 5579605
    • امروز ۱۸ هست و‌خبری نیست.مث همیشه حرف و‌عملشان ... IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      10 0
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      امروز ۱۸ هست و‌خبری نیست.مث همیشه حرف و‌عملشان ... چه کار دارن می کنن،همه می دانند!😂
    • داوطلب دستیاری دوره ۴۹ IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      10 0
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      سلام و خسته نباشید طبق فرمایش خودشان آخر هفته و روز ۱۸ شهریورماه هم رسید اما خبری از نتایج نشد از طرفی هم شروع دوره را ۱ مهر اعلام کردند لطفا پیگیری این بد قولی از طرف سازمان سنجش پزشکی بفرمایید مردم هزار و یک مشکل برای خرید و اجاره خانه، نقل مکان و... دارند و دوستان انگار توجهی به این موضوع ندارند!
    • محمدی IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
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      ۱۸ ام گذشت و نتایج نیامد ، ما که نمیتوانیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم ، جواب مارا نمیدهند ، لطفا شما پیگیری بفرمایید ، ۴ ماه است منتظریم برای ازمونی با ۱۰ هزار نفر داوطلب
    • رسولی IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
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      لطفا این خبر را پیگیری بفرمایید...

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