برنامه «شب موسیقی» در جهرم برگزار می شود

محسن نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی شهرستان جهرم، چهارمین شب موسیقی در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه که به دونوازی پیانو و تنبک بوسیله «آرمان دمان» و «علی قناعتیان» اختصاص یافته قرار است روز پنچ‌شنبه ۲۳ تیرماه، از ساعت ۲۰و۳۰ در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه بلیط به خانه هنر استاد ضابطی واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم مراجعه کنند.