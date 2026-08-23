به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاجی‌اسماعیلی، مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فرارسیدن میلاد نبی مکرم اسلام(ص) از برنامه‌ریزی و اجرای سومین رویداد ملی «امت احمد» در ۳۱ استان کشور زمان برگزاری این رویداد را یکم تا هشتم شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: این مراسم از سه‌شنبه ۳ شهریورماه، همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت، در استان سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود و در ادامه در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: مهمانی بزرگ امت احمد نیز روز جمعه ۶ شهریورماه، ساعت ۱۶ در پیاده‌راه فردوسی سنندج برگزار خواهد شد و روز یکشنبه برگزاری این مراسم در تهران به پایان می‌رسد.

وی با اعلام شعار محوری این رویداد یعنی «جمع است به خون‌خواهی تو امت احمد» گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی و پس از تهاجم جنایتکارانه جبهه استکبار، صهیونیستی و آمریکایی به حریم ایران اسلامی و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقارن با هفته وحدت، این شعار برای نمایش وحدت، انسجام و اراده ملی برای خون‌خواهی انتخاب شده است.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های متنوع فرهنگی، تبلیغی و هنری با هدف بازتاب پیام اقتدار و وحدت امت اسلامی تدارک دیده شده، به بخشی از برنامه‌های شاخص این رویداد اشاره کرد و گفت: جشن‌های امت احمد در سال ۱۴۰۴ از منظر کمیت و کیفیت در بسیاری از استان‌ها بی‌سابقه بود و بسیاری از نقاط ایران تجربه برگزاری جشن‌هایی با مقیاس استانی و ملی برای میلاد پیامبر اکرم را نداشتند. به همین جهت در تلاش هستیم امسال نیز مسیر برگزاری جشن‌های باشکوه به نام حضرت سیدالمرسلین (ص) ادامه پیدا کند. کما این‌که برنامه‌ریزی‌های اولیه جشن امت احمد در سال گذشته روی ۱۳ استان کشور متمرکز بود، اما امسال امیدواریم در تمام استان‌ها شاهد برگزاری جشن‌های باشکوه میلاد نبی اکرم باشیم.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از اجرای تئاترهای خیابانی در ۱۶ استان خبر داد و گفت: این اجراها با هدف روایتگری مفاهیم حماسی برگزار می‌شوند.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از تولید و توزیع کتابچه محتوایی با موضوع سیره پیامبر(ص) در خون‌خواهی نیز خبر داده و افزود: این کتابچه‌ها ویژه‌ی پژوهشگران، مبلغین و اهالی علم تولید و در همین گستره‌ی مخاطب توزیع می‌شود. محتوای این مجموعه‌های پژوهشی بر مسأله خونخواهی در سیره پیامبر اکرم تمرکز دارد.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های ویژه برای نسل کودک و نوجوان گفت: پویش دانش‌آموزی و کمپین‌های مرتبط در اپلیکیشن شاد با هدف مشارکت این گروه سنی در رویداد «امت احمد» برگزار می‌شود.این برنامه‌ها با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت مخاطبان کودک و نوجوان و تقویت حضور نسل جوان در فعالیت‌های مرتبط با وحدت و مفاهیم این رویداد طراحی شده است.