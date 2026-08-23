فرصت جذب خارج از فراخوان برای جاماندگان هیئت علمی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فراهم شدن امکان جدید برای جذب اعضای هیئت علمی در جهاد دانشگاهی، حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای این نهاد مدارک خود را برای بررسی و طی فرآیند جذب در سامانه مربوطه بارگذاری کرده‌اند؛ افرادی که برخی از آنها پس از ورود به جهاد دانشگاهی، از مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داده و اکنون دارای مدرک دکتری هستند.

جهاد دانشگاهی حدود ۶ هزار و ۹۰۰ نیروی انسانی دارد که نزدیک به ۱۰ درصد آنها عضو هیئت علمی هستند. بر اساس مصوبه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی، شرایط جدیدی برای جذب متناسب با نیازهای جهاد دانشگاهی و همچنین استفاده از ظرفیت پژوهشگران، فناوران و نیروهای دارای مدرک دکتری فراهم شده است.

۸۰۰ پرونده در مسیر بررسی

علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این فرآیند گفت: سامانه‌ای در جهاد دانشگاهی طراحی شده تا افرادی که از فرآیند جذب هیئت علمی جا مانده‌اند، مدارک خود را در آن بارگذاری کنند.

وی افزود: در حال حاضر مدارک در حال بررسی است و پرونده‌ها پس از آماده شدن از طریق هیئت جذب اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی به وزارتخانه مربوطه ارسال خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰۰ نفر مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند، گفت: مشخص نیست همه این افراد بتوانند مراحل جذب را تا پایان طی کنند اما تلاش ما این است که حداکثر استفاده را از این فرصت و موقعیت ایجاد شده داشته باشیم.

فرصت جذب خارج از فراخوان برای جاماندگان

منتظری با اشاره به وضعیت برخی متقاضیان اظهار کرد: تعدادی از این افراد زمانی که به جهاد دانشگاهی ملحق شدند، مدرک کارشناسی داشتند و در ادامه تحصیل کرده و به مدرک دکتری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ مقرر شده بود هر فردی که می‌خواهد عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی شود، باید از طریق فراخوان اقدام کند؛ اما اکنون با همکاری هیئت عالی جذب، فرصتی فراهم شده است تا این افراد، در صورت برخورداری از شایستگی‌های لازم، خارج از فرآیند فراخوان امکان کسب عنوان هیئت علمی را داشته باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد که این فرآیند به معنای پذیرش قطعی همه متقاضیان نیست و پرونده افراد باید مراحل بررسی و تأییدهای لازم را طی کند.