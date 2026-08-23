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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۱

پرداخت ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵ طرح گردشگری هرمزگان

پرداخت ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵ طرح گردشگری هرمزگان

بندرعباس- معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از پرداخت ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم محمدی، با اشاره به اختصاص این تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتبارات جزء ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، اظهار کرد: در مجموع، ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری از این منابع بهره‌مند شده‌اند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در فرآیند تخصیص تسهیلات، تأسیسات گردشگری، طرح‌های آسیب‌دیده از جنگ، پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت و طرح‌های آماده بهره‌برداری در سطح استان در اولویت قرار گرفته‌اند.

او اظهار کرد: حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب، ضمن کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زمینه را برای افزایش ظرفیت‌های اقامتی و خدمات گردشگری و ورود سریع‌تر پروژه‌ها به چرخه بهره‌برداری فراهم می‌کند.

محمدی با بیان اینکه اجرای این ۱۵ طرح، زمینه ایجاد ۹۲ فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد، گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، یکی از محورهای اصلی برای تقویت اقتصاد گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: معاونت گردشگری هرمزگان با شناسایی طرح‌های اولویت‌دار و پیگیری فرآیند تأمین مالی، تلاش دارد روند تکمیل پروژه‌های گردشگری را تسریع کرده و با حمایت از سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های موجود استان را به فرصت‌های واقعی برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل کند.

کد مطلب 6924519

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