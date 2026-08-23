پرداخت ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵ طرح گردشگری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم محمدی، با اشاره به اختصاص این تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتبارات جزء ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، اظهار کرد: در مجموع، ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری از این منابع بهره‌مند شده‌اند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در فرآیند تخصیص تسهیلات، تأسیسات گردشگری، طرح‌های آسیب‌دیده از جنگ، پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت و طرح‌های آماده بهره‌برداری در سطح استان در اولویت قرار گرفته‌اند.

او اظهار کرد: حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب، ضمن کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زمینه را برای افزایش ظرفیت‌های اقامتی و خدمات گردشگری و ورود سریع‌تر پروژه‌ها به چرخه بهره‌برداری فراهم می‌کند.

محمدی با بیان اینکه اجرای این ۱۵ طرح، زمینه ایجاد ۹۲ فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد، گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، یکی از محورهای اصلی برای تقویت اقتصاد گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: معاونت گردشگری هرمزگان با شناسایی طرح‌های اولویت‌دار و پیگیری فرآیند تأمین مالی، تلاش دارد روند تکمیل پروژه‌های گردشگری را تسریع کرده و با حمایت از سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های موجود استان را به فرصت‌های واقعی برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل کند.