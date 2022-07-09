سحر شاطری که این روزها به عنوان پرفورمر و نوازنده در نمایش موزیکال «دیو و دلبر» روی صحنه می‌رود درباره تجربه حضور در این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من از سال ۹۹ وارد پروژه «دیو و دلبر» شدم که متأسفانه به دلیل روبرو شدن با پیک چهارم و پنجم کرونا تمرین‌های آن متوقف شد و اجرا عقب افتاد. دوباره از اواخر تابستان ۱۴۰۰ تمرین‌ها را آغاز کردیم و گروه برای اجرا در بهار و تابستان ۱۴۰۱ آماده شد.

وی ادامه داد: از سال ۸۵ کار موسیقی می‌کنم و از سال ۹۲ نیز بازیگری را تجربه کرده‌ام و پیش از این نمایش نیز تجربه حضور در یک کنسرت نمایش دیگر با عنوان «چهارمین شنبه» را هم داشتم که سال ۹۷ به کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا به صحنه رفت از این رو تجربه نوازندگی و بازی همزمان در یک نمایش را داشتم اما تجربه حضور در نمایش موزیکالی به این وسعت را نداشتم و تنها نوازندگی در نمایش موزیکال را تجربه کرده بودم به همین دلیل حضور در نمایش «دیو و دلبر» تجربه متفاوت و جذابی را برایم رقم زد.

شاطری درباره اینکه خودش را بیشتر یک بازیگر و اجراگر می‌داند یا نوازنده، بیان کرد: من هر ۲ کار بازیگری و نوازندگی را به موازات هم انجام می‌دهم و در این نمایش نیز پررنگی هر ۲ فعالیت من به یک اندازه است. در نمایش «دیو و دلبر» همزمان به عنوان پرفورمر و نوازنده درامز، شیکرز و ملودیکا حضور داشتم.

این بازیگر و نوازنده با اشاره به سختی‌هایی که نواختن همزمان ساز و اجرا کردن روی صحنه تئاتر برای یک پرفورمر دارد، عنوان کرد: شاید در سال‌های گذشته نواختن سازی مانند درامز برای یک خانم دور از ذهن و عجیب به نظر می‌رسید اما الان بانوانی هستند که با خوانندگان مطرحی همکاری می‌کنند و روی صحنه سازهای مختلف را می‌نوازند. البته نوازندگی و بازی به صورت همزمان روی صحنه بسیار سخت است اما برای من در عین سختی چالش بسیار لذت بخشی بود.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: من خودم از علاقه مندان نمایش‌های موزیکال هستم و چون در ژانرهای مختلف تئاتر کار کردم، می‌دانم که نمایش موزیکال جزو پرزحمت‌ترین گونه‌های تئاتر است و در ایران هم این ژانر مدام با نمونه‌های خارجی خود مقایسه می‌شود. البته نسبت به هر اثری نقد وجود دارد اما برای تولید نمایش موزیکال «دیو و دلبر» زحمت زیادی کشیده شده تا اجرایی کم نقص به صحنه برود از این رو از علاقه مندان دعوت می‌کنم در فرصت باقی مانده به تماشای این اثر نمایشی بنشینند.

اجراهای نمایش موزیکال «دیو و دلبر» به نویسندگی و کارگردانی ماهان حیدری و آهنگسازی بهزاد عبدی تا ۲۷ تیر هر روز ساعت ۱۸ در تالار وحدت ادامه دارد.