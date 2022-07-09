۲۲ اکیپ دامپزشکی زنجان بر نحوه ذبح دام در عید قربان نظارت می کنند

محمد باقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت عید سعید قربان اکیپ بازرسی قبل از کشتار دام‌های قربانی در میدان‌های احشام برای معاینه در محل حضور دارند.

وی اظهار کرد: به مناسبت عید قربان بیش از ۲۲ اکیپ ثابت و سیار نظارت بهداشتی و شرعی ویژه عید سعید قربان در استان زنجان خدمات ارائه خواهند داد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: شهروندان می‌توانند با تماس با شماره ۱۵۱۲ خواستار حضور دامپزشک و کارشناس مذهبی در محل ذبح باشند.

حاج کاظمی تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود از ذبح دام در کنار خیابان، معابر و منزل پرهیز کنند و استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در میادین دام و کشتارگاه‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه بازرسی بهداشتی و شرعی بعد از کشتار در منازل توسط اکیپ‌های سیار دامپزشکی در روز عید از ساعت هفت صبح الی ۱۳ ظهر انجام می‌شود، ابراز کرد: مردم از خرید دام‌های دارای لاغری مفرط، کچلی، ریختگی پشم، پشم‌های ژولیده، لنگش، بیماری‌های گوارشی همچون اسهال و مهم‌تر از همه دارای کنه خودداری کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تاکید کرد: به منظور جلوگیری از احتمال بروز بیماری‌های مشترک همچون بیماری تب کریمه کنگو، علاوه بر رعایت بهداشت فردی و استفاده از دستکش در زمان کشتار و قطعه‌بندی گوشت، لاشه دام قربانی شده حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگه‌داری و سپس مصرف شود.