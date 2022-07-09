تمام زائرین زنجانی در سلامت کامل به سر می برند

ابراهیم احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه حجاج زنجانی همانند حجاج دیگر اعمال معنوی خود را انجام می‌دهند، گفت: خوشبختانه تمام زائران استان زنجان در سرزمین وحی در سلامتی کامل به سر می‌برند.

وی اظهار کرد: حاجیان از ۲۵ خرداد ماه سالجاری از فرودگاه زنجان به حج تمتع اعزام شدند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: امسال ۴۹۵ زائر از استان زنجان در قالب ۴ کاروان و دو پرواز به سرزمین وحی مشرف شدند و بیش از ۱۸ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی جهت خدمتگزاری زائران را همراهی خواهند کرد.

احدی تاکید کرد: قیمت کاروان‌ها از ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر اساسدرجه‌ها متغیر بوده است.

وی افزود: ظرفیت اعزام زائران از استان زنجان به حج تمتع به علت برخی از محدودیت‌ها کاهش یافته است.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان تصریح کرد: حجاج زنجانی در تمام برنامه‌های فرهنگی و معنوی به خوبی مشارکت می‌کنند.