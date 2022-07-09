به گزارش خبرنگار مهر، روزشمار معکوس برای شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به عدد ۱۳۴ رسیده است تا تمام تیم‌های حاضر در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال دنیا برنامه‌های خود را با جزئیات لازم آماده کرده و در راستای آن قدم بر دارند.

با این حال تیم ملی فوتبال ایران با وجود صعود زودهنگام به این رقابت‌ها با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کند تا پس از عزل رئیس فدراسیون حالا با شایعات جدی درباره برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری ملی‌پوشان روبرو شود.

«پشت پرده اتفاقات تیم ملی» که صبح امروز از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد بخش قابل توجهی از دخالت افرادی خارج از فدراسیون فوتبال برای ایجاد تغییر را مطرح کرد. ورودی جنجالی به تصمیمات مهم فدراسیون فوتبال که تنی چند از بازیکنان تیم ملی ایران در آن نقش داشته‌اند.

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال پس از اینکه دو قطبی به وجود آمده در بین بازیکنان تیم ملی را در استوری های حمایتی یا انتقادی از دراگان اسکوچیچ دید وارد معرکه شد تا با تماس مستقیم با آنها موضوع را ختم به خیر کند.

ماجدی ناراحتی خود را بابت رفتار بازیکنان به باتجربه‌های تیم ملی ایران منتقل کرد. او که از ورود چند بازیکن تازه وارد به اردوی اخیر تیم ملی ایران به این ماجرا تعجب کرده بود برخورد با آنها را به زمان دیگری موکول کرد تا نشان دهد فعلاً تصمیم دارد با گفتگو با بازیکنان اصلی تیم ملی ایران اجازه هرگونه دخالت از آنها را گرفته و اتمسفر به وجود آمده را آرام کند.

تلاش‌های سرپرست فدراسیون فوتبال برای تغییر فضای رختکن تیم ملی ایران با جلسات محرمانه در راهروهای وزارت ورزش روبرو شده است. ماجدی که رفتن دراگان اسکوچیچ را دیگر تکذیب قطعی نمی‌کند حالا با انواع خواسته‌ها برای جانشینی سرمربی کروات دست و پنجه نرم می‌کند.

برخی نزدیکان کارلوس کی روش در طول دوران حضورش جلساتی را با مسئولان وزارت ورزش برای بازگشت او به فدراسیون داشته‌اند. نشست‌هایی که چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از آن حمایت کرده و خواستار ورود صریح حمید سجادی وزیر ورزش به این موضوع شده‌اند.

با این حال سجادی با آگاهی از حساسیت فیفا اعلام کرده است به هیچ وجه ورود مستقیم به ماجرا نخواهد داشت اما نزدیکان قدیمی کی روش که ارتباط نزدیکی با سجادی دارند پالس های قوی برای بازگشت مرد پر حاشیه پرتغالی داده‌اند.

رایزنی‌های دوستان نزدیک کی روش و برخی همکاران سابق او در شرایطی ادامه دارد که هنوز مشخص نیست چه تغییراتی بر روی نیمکت تیم ملی رخ خواهد داد. آیا اسکوچیچ به آرزویش برای نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی خواهد رسید؟ آیا کی روش با فشارهای بیرونی سرمربی تیم ملی می‌شود؟ آیا یک گزینه ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده خواهد گرفت؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها باید چند روز دیگر صبر کرد.

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