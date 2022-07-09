به گزارش خبرگزاری مهر، دولتمند خالف از خوانندگان سرشناس کشور تاجیکستان که طی سال‌های اخیر برنامه‌ها و آثار مختلفی را در ایران اجرا و تولید کرده است، طی روزهای نوزدهم تا بیست و یکم تیر مجموعه کنسرت‌هایی را در تالار وحدت و برج میلاد تهران برگزار می‌کند.

این خواننده ابتدا ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه نوزدهم تیرماه کنسرت «شب دوستی» را در تالار وحدت برگزار می‌کند. در در کنسرت «شب دوستی»، قطعاتی چون «شاه پناهم بده»، «خون خدا»، «حیلت رها کن»، با اشعاری از مولانا، حافظ، شاعران تاجیک اجرا می‌شود.

دولتمند خالف روزهای بیست و بیست و یکم تیر نیز به همت مجموعه برج میلاد کنسرت های دیگری در تالار ایوان شمس برگزار می‌کند.

دولتمند خالف خواننده و نوازندە سه تار و دمره، لایق شاه خالف خواننده و نوازنده کمانچه، سنگینمد خالف نوازندە تنبک، حاتم فریدونی نوازندە تنبک و دف، دانیار خالف نوازنده نی، نوراله باراتف نوازندە دوتار باس، روزی مد خالف نوازندۀ رباب و محمدعلی مشرب اف نوازنده قانون این کنسرت‌ها هستند.