مساجد برای ازدواج جوانان پیشقدم شوند/ معرفی دختر و پسر هم سطح

حجت الله ذاکر، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مساجد می‌توانند چه نقشی در تحقق قانون جوانی جمعیت داشته باشند، افزود: چند مسئله در زمینه نقش مساجد مطرح است؛ یکی بحث فرهنگ سازی، تبلیغ و اقناع سازی افکار عمومی است؛ اینکه معارف دین در خصوص این موضوع گفته شود و فرهنگ اسلامی در زمینه لزوم رشد جمعیت تبیین شود.

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگ سازی مساجد می‌توانند نقش خوبی را ایفا کنند، گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی مساجد یا فرصت دیدار امام جماعت مسجد با مردم محله استفاده شود.

ذاکر با اشاره به لزوم تسهیل‌گری ازدواج جوانان، افزود: مساجد می‌توانند اقدامات مؤثری در حوزه تسهیل گری ازدواج داشته باشند، به طوری که مساجد می‌توانند زوج‌های جوانی را که هم سطح یکدیگر هستند و به ازدواج علاقه دارند؛ به هم معرفی کند. مسجد می‌تواند نقش آفرینی کند تا بتوانیم پسر و دختر محله را به هم معرفی کنیم. مساجد می‌توانند با برگزاری کارگاه خانواده موفق و کارگاه مهارت افزایی پیرامون موضوعات تشکیل خانواده و فرزندآوری اقدام کنند.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به مشکلات اقتصادی به اختصاص کمک‌های اقتصادی و معیشتی به زوج‌های جوان اشاره کرد و گفت: مساجد می‌توانند با اختصاص کمک‌های معیشتی، برگزاری دوره‌های کارآفرینی و مهارت افزایی خصوصاً در جهت رشد مشاغل خانگی نقش آفرین باشند؛ حتی مساجد می‌توانند با جذب کمک‌های مردمی، در حمایت از خانواده‌های نیازمند مؤثر باشند و نقش خود را در جهت افزایش فرزندآوری ایفا کنند.

ذاکر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از موارد فوق باید با کمک دستگاه‌های دیگر انجام شود، افزود: اگر قوانینی که اخیراً مجلس تصویب کرده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام آنها کرده است، عملیاتی شود؛ می‌تواند در کنار اقداماتی که مساجد انجام می‌دهند مکمل هم شده و اثر بخشی آن چند برابر شود. حتی همان کمک‌ها، مساعدت‌ها و سیاست‌ها را هم می‌توان از طریق مساجد پیگیری و اجرا نمود.