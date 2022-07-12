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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۳۳

ذاکر مطرح کرد؛

مساجد برای ازدواج جوانان پیشقدم شوند/ معرفی دختر و پسر هم سطح

مساجد برای ازدواج جوانان پیشقدم شوند/ معرفی دختر و پسر هم سطح

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مساجد می‌توانند زوج‌های جوانی را که هم سطح همدیگر هستند و به ازدواج علاقه دارند، با یکدیگر آشنا کنند.

حجت الله ذاکر، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مساجد می‌توانند چه نقشی در تحقق قانون جوانی جمعیت داشته باشند، افزود: چند مسئله در زمینه نقش مساجد مطرح است؛ یکی بحث فرهنگ سازی، تبلیغ و اقناع سازی افکار عمومی است؛ اینکه معارف دین در خصوص این موضوع گفته شود و فرهنگ اسلامی در زمینه لزوم رشد جمعیت تبیین شود.

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگ سازی مساجد می‌توانند نقش خوبی را ایفا کنند، گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی مساجد یا فرصت دیدار امام جماعت مسجد با مردم محله استفاده شود.

ذاکر با اشاره به لزوم تسهیل‌گری ازدواج جوانان، افزود: مساجد می‌توانند اقدامات مؤثری در حوزه تسهیل گری ازدواج داشته باشند، به طوری که مساجد می‌توانند زوج‌های جوانی را که هم سطح یکدیگر هستند و به ازدواج علاقه دارند؛ به هم معرفی کند. مسجد می‌تواند نقش آفرینی کند تا بتوانیم پسر و دختر محله را به هم معرفی کنیم. مساجد می‌توانند با برگزاری کارگاه خانواده موفق و کارگاه مهارت افزایی پیرامون موضوعات تشکیل خانواده و فرزندآوری اقدام کنند.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به مشکلات اقتصادی به اختصاص کمک‌های اقتصادی و معیشتی به زوج‌های جوان اشاره کرد و گفت: مساجد می‌توانند با اختصاص کمک‌های معیشتی، برگزاری دوره‌های کارآفرینی و مهارت افزایی خصوصاً در جهت رشد مشاغل خانگی نقش آفرین باشند؛ حتی مساجد می‌توانند با جذب کمک‌های مردمی، در حمایت از خانواده‌های نیازمند مؤثر باشند و نقش خود را در جهت افزایش فرزندآوری ایفا کنند.

ذاکر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از موارد فوق باید با کمک دستگاه‌های دیگر انجام شود، افزود: اگر قوانینی که اخیراً مجلس تصویب کرده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام آنها کرده است، عملیاتی شود؛ می‌تواند در کنار اقداماتی که مساجد انجام می‌دهند مکمل هم شده و اثر بخشی آن چند برابر شود. حتی همان کمک‌ها، مساعدت‌ها و سیاست‌ها را هم می‌توان از طریق مساجد پیگیری و اجرا نمود.

کد مطلب 5535713
علی قدمی

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