استقرار سامانه موشکی گنبد آهنین در اراضی اشغالی تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عرب ۴۸، سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری با فرود هواپیمای حامل وی در فرودگاه بن گوریون در شهر اللد (نزدیکی تل آویو) آغاز خواهد شد.

در همین راستا، سرویس‌های امنیتی و نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر تدابیر امنیتی متعددی را اندیشیده اند تا این سفر در امنیت کامل انجام شود.

در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی از روز گذشته مانوری نظامی را آغاز کرده که شامل تحرک گسترده جنگنده‌های ارتش این رژیم می‌شود.

یکی از دستور کارهای این مانور نیز تقویت استقرار سامانه گنبد آهنین برای مواجهه با شرایط اضطراری به ویژه در مناطق مرزی است، که در کنار نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به افزایش امنیت سفر بایدن به اراضی اشغالی کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر، پلیس رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از آماده باش ۱۶ هزار نفر از نیروهایش در عملیاتی تحت عنوان «سپر آبی ۳» برای افزایش امنیت سفر جو بایدن به اراضی اشغالی خبر داده است.

بنابر اعلام منابع عبری، پلیس رژیم صهیونیستی در روزهای سفر جو بایدن به اراضی اشغالی از ۱۳ تا ۱۵ جولای، تدابیر ترافیکی ویژه ای در نظر گرفته اند.