حسین زاده سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، حسین حسین زاده رئیس هیأت تکواندو استان خراسان رضوی و نماینده منتخب استان‌ها در هیأت رئیسه فدراسیون با حکم هادی ساعی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب و مشغول به کار شد.

در حکم هادی ساعی خطاب به حسین زاده آمده است؛ «با استناد به ماده ۲۶ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و با عنایت به اتمام مهلت قانونی دوره سرپرست دبیری فدراسیون، بدینوسیله جنابعالی تا زمان معرفی دبیر جدید به عنوان «سرپرست دبیری فدراسیون» منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به خدای سبحان و با بکارگیری نهایت توان و تلاش خود در مدت تصدی این مسئولیت خطیر و کارهای مربوط به مجمع عمومی موفق و موید باشید.»

پیش از این مسعود لشکری این مسئولیت را برعهده داشت.