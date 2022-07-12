یوسف کرمی: در تکواندو نباشم بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کرمی در حاشیه رونمایی از سردیس قهرمانان المپیک که امروز برگزار شد با اشاره به پذیرش پیشنهاد تیم ملی تکواندو پاکستان، گفت: خیلی‌ها می‌گفتند چرا پاکستان را انتخاب کردم. دوست داشتم در جایی مربیگری ملی را آغاز کنم که بتوانم تأثیر خوبی داشته باشم.

وی با اشاره به تأثیرات حضورش در تکواندو پاکستان خاطرنشان کرد: در مدت زمان کم در پاکستان نتایج خوبی به دست آورده و برنز آسیا را گرفتیم. برخی بچه‌ها لحظات آخر باختند اما مطمئن هستم پیشرفت می‌کنند.

کرمی که مدال برنز المپیک را در اختیار دارد در پاسخ به این سوال که «چرا در کشور خودمان مربیگری نمی‌کنید؟» گفت: من عضو کمیته فنی هستم اما باید شرایط مهیا باشد. دوست دارم اول از همه در کشور خودم باشم اما به شرطی که شرایط فراهم باشد یعنی بحث فنی، مالی و خیلی چیزها مانند جو حاکم بر تکواندو. احساس کردم الان نباشم بهتر است در حال حاضر شرایط خوب نیست‌. در مدت زمان کم نمی‌توان معجزه کرد و هر کسی مسئولیت بگیرد انتظار معجزه دارند.

وی در خصوص اینکه چطور تکواندو می‌تواند به شرایط خوب برگردد، عنوان کرد: کار سختی است، کشورها در حال پیشرفت هستند و برای رسیدن به جایگاه قبلی باید خیلی بیشتر از قبل تلاش کنیم.

کرمی همچنین از اقدام کمیته ملی المپیک برای ساخت و رونمایی از تندیس قهرمانان تقدیر کرد گفت: کار پسندیده‌ای است، بحث‌های مالی گذرا هستند و از بین می‌روند اما بحث معنوی ماندگار است. این کار نشان می‌دهد مسئولان قدردان قهرمانان هستند و برای کسانی که در آینده مدال‌آوری می‌کنند باعث انگیزه می‌شود.