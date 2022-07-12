به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس پنج قهرمان المپیک پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

ساعی در مورد انتخاب مینو مداح که اعتقاد داشت انتخاب نشدنش به عنوان بهترین مربی تقصیر هادی ساعی بوده است، گفت: پروسه‌ای وجود داشت که اعلام شده بود. به مسابقات که رفته بودیم، از «کانگ» پرسیده بودند که چه کسی را بگذاریم، او همه مسائل را در نظر می‌گیرد و احساساتی است. جایگاه مداح با این موارد به خطر نمی‌افتد. با او حرف زدم. ما یک تیم هستیم و دختر و پسر ندارد. مداح مثل خواهر من است و از نظر اخلاقی و فنی حمایتش می‌کنیم. خیلی جاها حق مداح ضایع شده و جزو بهترین‌هاست.

وی ادامه داد: مداح هم موضوع را پذیرفته و با ما همکاری می‌کند. ارتباط ما این قدر نزدیک هست که همه یکدیگر را درک کنند. همین اتفاق باعث قهرمانی این تیم در آسیا شد.

ساعی با تاکید بر اینکه با قهرمانی تیم بانوان در آسیا کارمان خیلی سخت‌تر شده است، خاطرنشان کرد: بازی‌های اسلامی در تکواندو سنگین است. در آسیا تکواندوکار ازبکستانی قهرمان شده و دو در بازی‌های اسلامی هم حضور دارد. قهرمان اروپا ترکیه و آذربایجان هم حضور دارند؛ ضمن اینکه آفریقایی‌ها هم تک ستاره خوبی دارند. بازی‌های اسلامی در بخش تکواندو به قهرمانی جهان خیلی نزدیک است.

رئیس فدراسیون تکواندو در بخشی از این گفتگوی خود درباره گلایه یوسف کرمی از مهیا نبودن شرایطش برای کار در ایران تاکید کرد: از اول هم قرار بود یوسف کرمی کنار تیم ملی باشد اما قرارداد دیگری برایش مهیا شد. خوشحالیم سطح مربیان‌مان در این حد است که به کشورهای دیگر می‌روند، کرمی هم با حضور در پاکستان اولین مدالش را به عنوان مربی لژیونر گرفت.

وی همچنین در مورد مقانلو و صحبت‌های مطرح شده در رابطه با کنار گذاشتن او خاطرنشان کرد: به مقانلو باید زمان بدهیم چرا که تیم کم‌تجربه‌ای داریم، بچه‌ها جوان هستند البته انتظار زیادی از آن‌ها داشتیم. بچه‌ها بیشتر از حدشان ظاهر شدند. دانیال اولین بازی به حریف کُره ای خورد اما برد ولی به قهرمان المپیک پای فینال باخت. او در بازی‌های کشورهای اسلامی در صورت انتخاب به همین راحتی شکست نمی‌خورد. به این تیم جوان‌مان امیدواریم. یک بازیکن جوان داریم که مدرسه‌ای است؛ می‌خواستیم برایش نامه به دانشگاه بنویسیم. او نایب قهرمان آسیا شد.

وی تاکید کرد: همه اینها امیدوارکننده است و اگر به این کادر فرصت بدهیم نتایج خوبی خواهیم گرفت. ۲۰ روز قبل از مسابقات قوانینی هم تغییر کرد که این هم در نتایج مؤثر بود. الان اعضای تیم در اردوی روسیه هستند و کل هزینه‌های ما را فدراسیون میزبان داده است. دنیا روی تکواندوی ما حساب می‌کند.

هادی ساعی در پایان در مورد یوسف کرمی و انتقادش مبنی بر اینکه به عنوان مشاور انتخاب شده اما از او مشاوره‌ای گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: کرمی هم حتماً از من گلایه کرده و در خدمتش هستیم. او در آخرین جلسه کمیته فنی بوده و دیگر جلسه‌ای نداشتیم. با بچه‌ها دوستیم و همه چیز را حل می‌کنیم.