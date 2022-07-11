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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۰:۴۵

محموله ۲۸۰۰ تُنی کاغذ مطبوعات در بندر نوشهر تخلیه شد

محموله ۲۸۰۰ تُنی کاغذ مطبوعات در بندر نوشهر تخلیه شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: در راستای حمایت از رسانه‌های نوشتاری، آمادگی داریم از همه ظرفیت‌های بندر نوشهر برای تأمین کاغذ مورد نیاز وزارت ارشاد در سطح کشور بهره بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از رشد ۳۹۵ درصدی واردات کاغذ به منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در سال جاری خبر داد.

محمد تقی انزان پور در حاشیه تخلیه محموله کاغذ در بندر نوشهر با اعلام این مطلب افزود: این محموله به وزن ۲ هزار و ۸۴۲ تن وارد بندر شده است که پس از طی فرآیند ترخیص وارد بازار مصرف خواهد شد.

وی افزود: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۵۰ تن کاغذ وارد بندر نوشهر گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۹۵ درصدی برخوردار بوده است.

انزان پور خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حمایت از رسانه‌های نوشتاری، آمادگی داریم از همه ظرفیت‌های بندر نوشهر برای تأمین کاغذ مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور بهره بگیریم.

گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با توجه به دارا بودن تجهیزات و امکانات ویژه تخلیه و بارگیری کاغذ از مهمترین مراکز تأمین کاغذ مورد نیاز کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 5535974

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