یک کشته و ۵ زخمی براثر تیراندازی در کانزاس سیتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه‌های آمریکایی از برجاماندن یک کشته و چند زخمی درپی تیراندازی در کانزاس سیتی واقع در ایالت میزوری این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این تیراندازی که در یک باشگاه شبانه در کانزاس سیتی روی داد، یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که شماری از نیروهای پلیس هم در بیرون باشگاه شبانه حضور داشتند و طی آن یکی از زخمی‌ها در بیمارستان جان خود را از دست داد.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پنج زخمی دیگر این حادثه در بیمارستان هستند و وضعیت آنها پایدار است و به نیروهای پلیس آسیبی نرسیده است.

پلیس کانزاس سیتی در عین حال گفت که تحقیقات پیرامون این حادثه تیراندازی در حال انجام است.

این در حالی است که منابع محلی در ایالت کالیفرنیا هم پیش از این اعلام کرده بودند که در جریان یک حادثه تیراندازی در یک خانه مسکونی در جنوب این ایالت، سه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که در ماههای اخیر در جریان حوادث تیراندازی مرگبار در آمریکا صدها نفر کشته و زخمی شده اند. دولت آمریکا نیز تاکنون نتوانسته با این موج خطرناک از حوادث خونین تیراندازی مقابله کرده و بر این اساس هر ماه بر میزان کشته شدگان ناشی از تیراندازی در آمریکا افزوده می‌شود.