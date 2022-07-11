آمریکا خواستار بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشستی خبری ادعا کرد: ما سیاست چک سفید به عربستان را که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پیش گرفته بود تغییر دادیم و دیپلماسی ما به آتش بس در یمن منجر شده است.

سالیوان مدعی شد: ما در راستای بهبود روابط با فلسطینی ها تلاش می کنیم و به پایان جنگ در غزه کمک کردیم.

وی همچنین افزود: سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مجدداً بر نقش حیاتی واشنگتن در منطقه تاکید خواهد کرد.

سالیوان با بیان اینکه ایالات متحده خواهان توسعه روابط با عربستان از طریق صلح در منطقه است، ادعا کرد: دیپلماسی ما در قبال عربستان به نتایجی از جمله آتش بس در یمن منجر شده است.

مشاور امنیت ملی آمریکا با اعلام اینکه ایالات متحده خواستار تقویت روند بهبود رابطه بین اسرائیل و کشورهای عربی بیشتر و هرگونه عادی سازی مثبت روابط است، افزود: من نمی توانم موضوع پرواز هواپیماهای اسرائیل از آسمان عربستان را تایید کنم و این به خودشان مربوط است.

سالیوان با بیان اینکه بایدن در سفر به منطقه موضوع امنیت انرژی را بررسی خواهد کرد، افزود: بایدن برای تقویت آتش بس در یمن، تقویت ادغام اسرائیل در منطقه و تامین حمایت از فلسطینی ها تلاش خواهد کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا در عین حال از هماهنگی پیرامون آنچه «تهدیدات چند جانبه ایران» نامید، از دیگر محورهای رایزنی بایدن در منطقه نام برد.

سالیوان با بیان اینکه آمریکا ضرورت تزریق مقادیر کافی انرژی به بازار نفت را به اطلاع مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد رساند، مدعی شد: بایدن از ارزش های جهانی از جمله ضرورت بهبود وضعیت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی دفاع خواهد کرد.

وی همچنین افزود که بایدن راهبرد و دیدگاه خود درباره خاورمیانه را در نشست با سران کشورهای خلیج فارس و عراق، اردن و مصر ارائه خواهد کرد.