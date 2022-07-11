تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور این کشور به منطقه، در نشستی خبری به بیان ادعاهای ضدایرانی پرداخت.

بر اساس این گزارش، جیک سالیوان مدعی شد که آمریکا اطلاعاتی مبنی بر آماده سازی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه جهت استفاده آنها در اوکراین در اختیار دارد.

وی همچنین ادعا کرد که ایران در حال آماده سازی برای آموزش استفاده از این پهپادها به روس‌ها است و مشخص نیست هم اکنون این پهپادها را در اختیار روسیه قرار داده است یا خیر.

سالیوان همچنین مدعی شد: برآورد اطلاعاتی نشان می‌دهد که برخی از پهپادها که تعداد آنها به صدها فروند می‌رسد از قابلیت حمل سلاح برخوردارند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره مذاکرات برچیدن تحریم‌های ایران هم گفت: توافقی روی میز است که از حمایت آمریکا و متحدان اروپایی برخوردار است و ایران باید برای امضای این توافق گام بردارد.

سالیوان در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران باید برای بازگشت به پایبندی به برجام یا رویارویی با فشار بیشتر آمریکا و انزوای بیشتر از سوی جامعه بین الملل یکی را انتخاب کند.

لازم به ذکر است که تاکنون خواسته‌های خارج از چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ که توسط آمریکا مطرح شده اند، مانع نهایی شدن هر گونه توافق بوده است و آمریکا در این زمینه سعی دارد با انداختن توپ در زمین ایران و تمارض، تهران را مقصر هر گونه کم کاری و کارشکنی جلوه دهد.