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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۱۹

رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه:

تولید۱۱٠٠گرم زباله به ازای هرنفر در کهگیلویه/آمار نگران کننده است

تولید۱۱٠٠گرم زباله به ازای هرنفر در کهگیلویه/آمار نگران کننده است

دهدشت_ رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه گفت: سرانه تولید زباله در شهرستان کهگیلویه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در روز است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه مدیریت پسماند ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه دوشنبه شب با همکاری و مشارکت محیط زیست و انجمن مردم نهاد احیا نفس زمین دوشنبه شب در سالن اتاق اصناف کهگیلویه برگزار گردید.

رئیس محیط زیست کهگیلویه در این کارگاه، گفت: کارگاه آموزشی جهت ارتقا سطح علمی و بالا بردن آگاهی دهیاران در زمینه‌های آلودگی‌های محیط زیست و محیط زیست طبیعی برای حفاظت بهتر و مؤثرتر از محیط زیست و مدیریت پسماند در حوزه روستایی برگزار شد.

روح الله عزیزی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها متولی مدیریت پسماند روستایی هستند.

وی ابراز داشت: امروزه افرایش روز افزون جمعیت در شهرها و روستاها و فعالیت‌های روزمره آنها محیط زیست و طبیعت را دستخوش تغییرات زیادی در حوزه‌های مختلف محیط زیست طبیعی، انسانی و اجتماعی نموده است.

عزیزی مدیریت پسماندها به خصوص پسماندهای روستایی را یکی از نگرانی‌های عمده زیست محیطی و بهداشتی و مؤلفه مهم در حفظ سلامت دانست.

رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه با بیان اینکه مدیریت نامناسب پسماندها ممکن است پیامدهای زیست محیطی متعددی داشته باشد، گفت: آلودگی آب، خاک، هوا و مشکلات بهداشتی مثل انتشار بوی ناخوشایند، رشد و تکثیر حشرات و حیوانات موذی و انتقال بیماری‌ها از جمله مهمترین این پیامدها هستند.

عزیزی سرانه پسماند روستایی را نسبت به شهرها کمتر دانست و بیان داشت: بیشترین مواد تشکیل دهنده زباله‌های روستایی را مواد آلی و فضولات حیوانی تشکیل می‌دهند.

وی سرانه تولید زباله در جهان را ۳۵۰ گرم به ازای هر نفر در روز عنوان کرد و افزود: سرانه تولید زباله در کشور ما ۶۵۰ تا ۷۵۰ گرم به ازای هر نفر در روز و در شهرستان ما ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در روز می‌باشد که نگران کننده است.

عزیزی راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماندها و توسعه پایدار روستایی را کاهش تولید زباله، تفکیک پسماندها از مبدا، افزایش آگاهی مردم برای مشارکت بیشتر و افزایش کارایی سازمان‌های مربوطه دانست.

وی تصریح کرد: اگرچه پیشرفت‌هایی در مدیریت پسماند روستایی صورت گرفته، اما با توجه به مشکلات موجود آموزش دهیاران در حیطه مدیریت پسماند و آموزش مردم به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی در خصوص کاهش تولید و تفکیک از مبدا می‌تواند گره گشای مشکلات باشد.

کد مطلب 5536061

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