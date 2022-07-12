تولید۱۱٠٠گرم زباله به ازای هرنفر در کهگیلویه/آمار نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه مدیریت پسماند ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه دوشنبه شب با همکاری و مشارکت محیط زیست و انجمن مردم نهاد احیا نفس زمین دوشنبه شب در سالن اتاق اصناف کهگیلویه برگزار گردید.
رئیس محیط زیست کهگیلویه در این کارگاه، گفت: کارگاه آموزشی جهت ارتقا سطح علمی و بالا بردن آگاهی دهیاران در زمینههای آلودگیهای محیط زیست و محیط زیست طبیعی برای حفاظت بهتر و مؤثرتر از محیط زیست و مدیریت پسماند در حوزه روستایی برگزار شد.
روح الله عزیزی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، دهیاریها و بخشداریها متولی مدیریت پسماند روستایی هستند.
وی ابراز داشت: امروزه افرایش روز افزون جمعیت در شهرها و روستاها و فعالیتهای روزمره آنها محیط زیست و طبیعت را دستخوش تغییرات زیادی در حوزههای مختلف محیط زیست طبیعی، انسانی و اجتماعی نموده است.
عزیزی مدیریت پسماندها به خصوص پسماندهای روستایی را یکی از نگرانیهای عمده زیست محیطی و بهداشتی و مؤلفه مهم در حفظ سلامت دانست.
رئیس اداره محیط زیست کهگیلویه با بیان اینکه مدیریت نامناسب پسماندها ممکن است پیامدهای زیست محیطی متعددی داشته باشد، گفت: آلودگی آب، خاک، هوا و مشکلات بهداشتی مثل انتشار بوی ناخوشایند، رشد و تکثیر حشرات و حیوانات موذی و انتقال بیماریها از جمله مهمترین این پیامدها هستند.
عزیزی سرانه پسماند روستایی را نسبت به شهرها کمتر دانست و بیان داشت: بیشترین مواد تشکیل دهنده زبالههای روستایی را مواد آلی و فضولات حیوانی تشکیل میدهند.
وی سرانه تولید زباله در جهان را ۳۵۰ گرم به ازای هر نفر در روز عنوان کرد و افزود: سرانه تولید زباله در کشور ما ۶۵۰ تا ۷۵۰ گرم به ازای هر نفر در روز و در شهرستان ما ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم به ازای هر نفر در روز میباشد که نگران کننده است.
عزیزی راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماندها و توسعه پایدار روستایی را کاهش تولید زباله، تفکیک پسماندها از مبدا، افزایش آگاهی مردم برای مشارکت بیشتر و افزایش کارایی سازمانهای مربوطه دانست.
وی تصریح کرد: اگرچه پیشرفتهایی در مدیریت پسماند روستایی صورت گرفته، اما با توجه به مشکلات موجود آموزش دهیاران در حیطه مدیریت پسماند و آموزش مردم به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی در خصوص کاهش تولید و تفکیک از مبدا میتواند گره گشای مشکلات باشد.
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