بخش خصوصی در تنظیم بازار دخالت داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از سیاست گذاری ها و تصمیمات نادرست در تنظیم بازار این کالا، خواستار دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها به منظور حفظ آرامش بازار شد.

در این نامه آمده است:

احتراماً، به نظر می‌رسد تشکیل جلسات تنظیم بازار کشور توسط اعضای محترم هیأت دولت به صورت کاملاً ستادی که متأسفانه مشکلات صفی کشور بدون حضور تشکل‌ها در آن مطرح می‌شود آن هم به استناد گزارشات مقطعی و با تأخیر دوایر دولتی که کاملاً به صورت غیر متمرکز بررسی و تنظیم شده، راه‌گشا نیست.

برای مثال مشکلات صنعت واردات برنج در حوزه‌های مربوطه کشوری با برگزاری جلسات و مکاتبات مطرح و به دلیل عدم دریافت پاسخ موضوع به وزارت محترم جهاد کشاورزی منعکس می‌شود، طرح و بررسی این موارد در وزارتخانه نیز زمان بر می‌باشد. گزارش این موارد نیز با تأخیر در ستاد محترم تنظیم بازار کشور مطرح می‌شود. در سنوات قبل تمام مشکلات پیش آمده یا پیش رو، در تنظیم بازار وزارت محترم صمت طرح و با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت بررسی و تصمیم گیری می‌شد. متأسفانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بدون اعتقاد به این نوع مدیریت و برگزاری جلسات به صورت غیر منظم آن، عملاً هیچ‌گونه نقشی در حل مشکلات ندارد. در حال حاضر نمونه‌های متعددی وجود دارد که تنظیم بازار کشور را در تأمین کسری برنج کشور با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.

۱- قرار گرفتن ارزش گذاری قیمت مصرف کننده برنج در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در گروه دوم تحت عنوان قیمت گذاری پیشینی با عدم توجه به روند با تأخیر ارسال اطلاعات مراجع ذیربط بدون در نظر گرفتن تغییرات عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت نظیر ارزش‌های متغیر جهانی کالا، تغییرات روزانه نرخ ارز و در نتیجه تغییر در محاسبات سود و عوارض گمرکی و سایر عوارض بر مبنای ETS ، که امکان یک قیمت گذاری ثابت را نمی‌دهد ، از تصمیمات غیر اجرایی می‌باشد. در حال حاضر با قیمت گذاری‌های دستوری صورت گرفته مراجع نظارتی بدون توجه به اسناد مثبته، پرونده تعزیراتی تشکیل داده و واردکنندگان را ملزم به فروش برنج با ضرر می‌نمایند که قطعاً با این رویکرد، واردات و عرضه در کشور تهدید و متوقف می‌گردد.

مزید اطلاع ثبت سفارش‌های صورت گرفته با ارزش‌های تأیید شده وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ارز توسط بانک محترم مرکزی صورت می‌پذیرد که به نظر می‌رسد قیمت گذاری‌های ثابت بدون در نظر گرفتن این اسناد مثبته دولتی و تغییرات روزانه اعمال شده توسط دولت کاملاً غیر منطقی است.

۲- مستحضرید تغییرات ارزش‌های جهانی برنج در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش عرضه و همچنین جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین به شدت افزایش یافته که متأسفانه در اعمال این تغییرات افزایشی ارزش‌ها در ثبت سفارش‌ها با مقاومت غیر منطقی وزارت محترم جهاد کشاورزی رو به رو هستیم که عملاً روند خرید خارجی و واردات را کند نموده است.

۳- در حال حاضر کلیه مراحل نمونه برداری و آزمایشات به طور موازی برای محموله‌های برنج توسط سازمان محترم ملی استاندارد ایران و سازمان محترم غذا و دارو در حال انجام است که علاوه بر هزینه‌های آنکه در قیمت تمام شده کالا تأثیر مستقیم دارد، با زمان بر بودن فرآیندها، موجب معطلی و توقف محموله‌ها می‌گردد. در گذشته با توافق سازمان‌های مذکور این روند موازی حذف شده بود که متأسفانه بدون توجه به بخشنامه‌های قبلی، هر سازمان مستقل نمونه برداری و آزمایشات را انجام می‌دهد.

۴- گمرک محترم زاهدان علیرغم همکاری مسئولین محترم آن و قدمت این مجموعه در منطقه محروم و مستعد توسعه، از زیرساخت‌های مناسب انبارداری برخوردار نیست و بسیاری از محموله‌های برنج در فضای باز انبار می‌شوند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه محموله‌ها در معرض آسیب می‌باشند. عدم توجه به این مهم موجب کاهش تبادلات تجاری در منطقه خواهد شد.

این مشکلات عمده در اجرا و تصمیم گیری ها و روش‌های موازی انجام کار در سازمان‌های ذیربط می‌تواند در تنظیم بازار جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ستاد محترم تنظیم بازار کشور و تفویض اختیار به آن با حضور بخش خصوصی حل شود. این مشکلات به صورتی است که هرکدام می‌توانند مشکلات جدی تری را در واردات کشور رقم زده و امنیت غذایی را تهدید نمایند.

امیدواریم در این شرایط اقتصادی کشور به منظور کاهش هزینه‌ها و تأمین نیاز کسری برنج کشور از تجربیات و نظرات کارشناسی گرانقدر بخش خصوصی بهره برده و اجازه ندهید کشور با روش‌های سعی و خطا و زمان بر، با خسارت‌های جبران ناپذیری مواجه شود.

رونوشت:

- جناب آقای دکتر اسماعیلی رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر خدائیان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر عمرانی معاون محترم قضائی دادستان کل کشور جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر نوروزی نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر اصانلو معاون محترم وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- معاونت محترم اقتصادی وزارت اطلاعات جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- معاونت محترم اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر اسلام پناه ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران جهت استحضار و دستور اقدام لازم

- جناب آقای دکتر مقدسی معاون محترم وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار و دستور اقدام لازم