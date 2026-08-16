به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان بی سی در گزارشی نوشت: طبق داده‌های فدرال منتشر شده در این هفته، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا برای اولین بار از زمان پر شدن در اوایل دهه ۱۹۸۰ به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است. با ادامه کاهش موجودی‌ها، ذخایر استراتژیک نفت با خطرات فزاینده‌ای برای عملیات و یکپارچگی مخازن خود مواجه است.

کارشناسان این هفته هشدار دادند که مخازنی که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را در خود جای داده‌اند، می‌توانند در اثر آزادسازی سریع ذخایر در نتیجه جنگ علیه ایران آسیب ببینند زیرا موجودی‌ها به پایین‌ترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده است.

کارشناسان گفتند که آسیب به مخازن، پاسخگویی به شرایط اضطراری انرژی در آینده را دشوارتر می‌کند. نفت موجود در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) در ۶۰ غار نمکی در عمق هزاران فوتی زیر زمین در چهار محل اصلی در امتداد ساحل خلیج مکزیک در لوئیزیانا و تگزاس ذخیره می‌شود.

طبق داده‌های وزارت انرژی آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، ذخایر استراتژیک نفت برای اولین بار از زمان پر شدن در اوایل دهه ۱۹۸۰ به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است. با آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت توسط آمریکا در پاسخ به اختلال عرضه ناشی از جنگ ایران، موجودی‌ها در حال کاهش است.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که حداقل ۷۰ میلیون بشکه باید در این ذخایر باقی بماند تا بتوان این غارها را با خیال راحت مدیریت کرد.

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در سال ۲۰۲۳ در زمان بایدن در واکنش به جنگ اوکراین به زیر ۳۵۰ میلیون بشکه رسید. قبل از جنگ ایران، این ذخایر به حدود ۴۱۵ میلیون بشکه افزایش یافته بود.