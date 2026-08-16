به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق بلورجات به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه با درنظرگرفتن ارزش ریالی خودرو، متخلف را جمعاً به پرداخت ۵۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد در هنگام گشت‌زنی کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.