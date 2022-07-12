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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۰۸

کولیوند خبر داد؛

اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر برای فعال‌سازی مراکز واکسیناسیون

اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر برای فعال‌سازی مراکز واکسیناسیون

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به افزایش شمار مبتلایان به ویروس کووید۱۹، هلال‌احمر آمادگی دارد تا با همکاری وزارت بهداشت، مراکز ثابت و سیار واکسیناسیون خود را فعال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر گفت: جمعیت هلال‌احمر با بکارگیری همه ظرفیت‌های خود اعلام آمادگی می‌کند تا برای حفظ سلامت مردم، تسریع در امر واکسیناسیون و تزریق دز یادآور واکسن کووید١٩ در صورت نیاز با وزارت بهداشت همکاری کامل داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر نیاز است تا افرادی که نیاز به تزریق دز یادآور دارند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند که ما در این زمینه امکان فعال‌سازی مراکز ثابت و سیار واکسیناسیون خود را داریم و علاوه بر آن می‌توانیم با اعلام یک فراخوان، واکسیناتورهای خود را هم فعال کنیم تا سرعت واکسیناسیون در جامعه افزایش پیدا کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به سایر ظرفیت‌های موجود برای مقابله با کرونا بیان کرد: غربالگری مسافرین، کنترل مبادی مرزی، برپایی بیمارستان‌های صحرایی و نقاهتگاه‌ها از دیگر ظرفیت‌های جمعیت است که می‌تواند برای پیشگیری از شیوع این ویروس در جامعه همچون گذشته با وزارت بهداشت همکاری کند.

کد مطلب 5536147

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