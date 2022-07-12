لزوم تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران توسط وزارت صمت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح امروز سه‌شنبه در دیدار با سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اجرای ماده ۲۰ رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران شد و افزود: باتوجه به روند طولانی شدن احداث کارخانه سیمان دهلران لازم است با همراهی بانک عامل در اجرای ماده ۲۰ این موضوع در بازه زمانی کوتاه و مشخص تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه پیشنهاد داد با حضور وزیر صمت، مدیرعامل بانک عامل، رئیس بازرسی کل کشور، استاندار ایلام و با حضور مدیران شرکت در آینده‌ای نزدیک برای حل و فصل شدن موانع و مشکلات بر سر راه این کارخانه نشست مشترکی برگزار شود.

بهرام نیا در ادامه با اشاره به شروع عملیات اجرایی ایجاد زیرساخت‌های مرز هلاله شمالی و توافقنامه‌های صورت گرفته با همتای عراقی خواستار تسریع در صدور مجوز ماده یک آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و پیشنهاد مصوبه برای تصویب در هیئت دولت شد و گفت: گشایش رسمی مرز هلاله شمالی و ایجاد بازارچه مرزی می‌تواند ضمن ایجاد تحول در حوزه اقتصادی موجب اشتغال فراوان در استان شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارخانه تولید سیم مفتول دره شهر امکان تامین و تولید سیم مفتول مورد نیاز لاستیک خودرو در کل کشور را دارا است، خواستار افزایش تعرفه واردات این واحد تولیدی مهم از ۴ درصد به ۱۵ درصد شد.

در پایان این نشست سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص درخواست‌های مطرح شده استاندار ایلام ضمن قول مساعد دستورات مقتضی را صادر نمود.