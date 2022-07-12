به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیرماه) در جریان بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع ملی مهم است و بحثی نیست که صرفاً استانی باشد و یا فقط به استان آذربایجان شرقی و غربی مربوط شود.

وی افزود: اگر احیای دریاچه ارومیه چاره اندیشی نشود و مورد توجه جدی قرار نگیرد، اثرات زیست محیطی زیادی خواهد داشت که چندین میلیون نفر را تحت تأثیر مسائل اقتصادی، سلامت و بهداشت قرار می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دریاچه ارومیه نقطه استراتژیک از بعد اقتصادی و ظرفیت‌های محیط زیستی و کشاورزی به شمار می‌رود که ممکن است با شرایط فعلی، پتانسیل منفی ایجاد کند که اثرات آن قابل جبران نیست. ممکن است بخشی از زیست ما در این منطقه به خطر بیفتد و تحت تأثیر قرار بگیرد.

قالیباف تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت باید توجه ویژه به موضوع احیای دریاچه ارومیه داشته باشند. از دولت خواهش می‌کنم اگر کارهایی که در این زمینه صورت گرفته اشکالاتی دارد، برطرف شود. از ایرادات به طور جدی پیشگیری به عمل آید.

وی گفت: اگر امروز با طرح مدون و درستی هزینه نکنیم و رسیدگی صورت نگیرد، بعدها باید با چند ده برابر هزینه‌های امروز خسارات را جبران کنیم. البته اگر امروز دریاچه ارومیه را حفظ نکنیم، هرگز این سرمایه قابل بازگشت نخواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به برنامه هفتم توسعه، پیگیر این موضوع هستیم و هر اقدامی برای احیای دریاچه ارومیه لازم باشد و دولت در این زمینه پیشنهادی ارائه دهد همکاری لازم را خواهیم کرد تا شاهد یک فاجعه زیست محیطی نباشیم.