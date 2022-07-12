موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه) مجلس در جریان گزارش کمیسیون فرهنگی، در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

احمد راستینه متن گزارش و محورهای تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری را به شرح زیر قرائت کرد:

بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۶۴۳۷ مورخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «فدراسیون سوارکاری» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶- کمیسیون که با حضور ۱۳ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکین اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکین گردیده است؟

۲- عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی که منجر به افزایش هزینه‌های گزافی شده است.

۳- مدیریت‌های مداخله گرایانه و خارج از وظیفه رسمی.

۴- ابهام در سیستم ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور در حالی‌که در آزمایشگاه‌های داخلی کاملاً قابل انجام می‌باشد.

۵- ابهام در مدیریت تبعیض‌آمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط.

۶- ابهام در نصب میکروچیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز و با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملاً انحصاری.