رشد ۴ درصدی مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال معتمدی زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: میزان مصرف برق در ساعات پیک بار «ساعت ۱۳ تا ۱۸ و از ساعت ۲۰ تا ۲۳» در استان به ۴۵۸ مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با چهار درصد افزایش مصرف روبرو هستیم.
معتمدی زاده با تشکر از مشترکینی که تاکنون میزان مصرف برق منازل، ادارات، اماکن تجاری و پمپهای کشاورزی خود را مدیریت کردهاند، گفت: میزان مصرف برق در استان اکنون ۱۶ مگاوات افزایش مصرف را نشان میدهد که امیدواریم این میزان افزایشی با همکاری مشترکین برق به صفر برسد.
وی افزود: مصرف برق در این استان همچنان روند صعودی به خود دارد که میطلبد تمامی مشترکین برق نسبت به کاهش مصرف برق خود به صورت عملی اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرعامل شرکت برق استان گفت: شهرستان گچساران با ۱۵۹ مگاوات مصرف برق در ساعات پیک بار شهرستان نخست از لحاظ مصرف برق در این ساعات بوده و مشترکین برق در شهرستانهای بویراحمد و دنا هم در این ساعات ۱۱۹ مگاوات برق مصرف کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۱ مگاواتی را در این شهرستانها شاهد هستیم.
وی افزود: میزان مصرف برق در شهرستانهای کهگیلویه و لنده به ۸۷ مگاوات رسیده که افزایش پنج مگاواتی را نشان میدهد.
معتمدی زاده افزود: شهرستان چُرام با ۳۰ مگاوات مصرف، کمترین میزان مصرف برق را در ساعات پیک بار استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان به خود اختصاص داده است.
نظر شما