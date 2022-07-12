توجه به حمل و نقل انسان‌ محور در برنامه پنج ساله سوم توسعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه بزرگترین مأموریت مدیران شهری توسعه شبکه‌های بزرگراهی بوده است، اظهار کرد: با وجود توسعه بزرگراه و توسعه شبکه حمل و نقل، شهرها با مشکلات عدیده‌ ای مواجه بوده‌اند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به سیر تحولات حمل و نقل شهری، خاطرنشان کرد: وقتی راهکارهای تجربه شده گذشته پاسخگو نبودند، به سمت مدیریت شبکه حمل و نقل قدم برداشته شد. با آغاز قرن بیست و یکم، پدیده جدید حمل و نقل انسان محور و شهرهای پایدار و همچنین زدودن خودرومحوری مورد نظر و توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سوال مطرح شده که آیا باید شرایط شهرها را برای خودروها تسهیل کنیم و این شرایط برای انسان‌ها هموار شود، تصریح کرد: حرکت به سمت شهرهای انسان محور آغاز شده که حمل و نقل عمومی و مبتنی بر وسایل پاک و غیر موتوری و همچنین توجه به پیاده روی در دستور کار قرار گرفته است.

تشکری هاشمی با اشاره به انجام مطالعات در سال قبل در دانشگاه تهران، عنوان کرد: سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده و یا دچار اختلالات تنفسی می‌شوند. در تهران نیز سالانه سلامت چهار تا پنج هزار نفر در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

وی به اضافه وزن ۴۷ درصد مردم اشاره کرد و افزود: ۱۰ تا ۱۲ درصد مردم با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند که پدیده کم تحرکی و زندگی بی کیفیت با استفاده از خودرو را نشان می‌دهد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در تهران خیابان سپهسالار برای پیاده روی مردم پیش بینی شد، تصریح کرد: در دیگر شهرها نیز پیاده راه‌هایی بر اساس تحول حمل و نقل انسان محور و بنا بر اسناد بالادستی ایجاد شده است.

تشکری هاشمی با اشاره به بهره برداری از پهنه تاریخی و تجاری بازار تهران در برنامه پنج ساله دوم توسعه شهر تهران، خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله سوم توسعه نیز، استقرار حمل و نقل انسان محور همچنان مورد توجه قرار دارد و ساماندهی پیاده راه‌ها در دستور کار قرار دارد که انتظار می‌رود شهرداری هر خیابانی را که عارضه‌ای محسوب می‌شود با ایجاد فضاهای عمومی مناسب، زیست پذیرتر کند.

وی به مصوبه کمیسیون ماده پنج برای پیاده راه خیابان ۱۷ شهریور اشاره کرد و افزود: این پیاده راه ایجاد و فضای مفرحی برای مردم فراهم شد. با اجرای پیاده راه ساکنان از حقوق خود محروم نشدند و هزینه‌های زیادی صورت گرفت تا مردم با مشکل مواجه نشوند. اما در کنار آن، امسال شاهد این موضوع بودیم که با وجود مخالفت‌های موجود، کفپوش سنگی این خیابان برداشته شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: تقاضا دارم شورا نسبت به توقف هرگونه عملیات عمرانی تا بررسی دقیق توسط کمیسیون‌ها اقدام کند و دستگاه‌های نظارتی در راستای حفظ و صیانت اموال عمومی شهر بررسی جدی داشته باشند. برگشت به عقب خسارت به باورها و ارزش‌ها و نقض قانون به شمار می‌رود. ‌