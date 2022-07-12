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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

به گزارش منابع لبنانی؛

سید حسن نصرالله فردا شب درباره تحولات سیاسی سخنرانی می کند

سید حسن نصرالله فردا شب درباره تحولات سیاسی سخنرانی می کند

دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب درباره تازه ترین تحولات سیاسی سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه به وقت بیروت حدوداً ۲۲ به وقت تهران درباره تازه‌ترین تحولات سیاسی سخنرانی می‌کند.

این سخنرانی سید حسن نصرالله در حالی ایراد می‌شود که او در سخنرانی حدود یک ماه پیش خود ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی درباره تلاش برای اکتشاف و استخراج نفت در آب‌های سرزمینی لبنان گفت: ما با دشمنی طرف هستیم که تصمیمات بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها منطق آن منطق زور و قلدری است و تجربه نشان داده که به هیچ اقدام بین المللی توجه نمی‌کند و فقط با فشار و مقاومت مهار می‌شود و با همین راه بود که از نوار غزه خارج شد.

وی افزود: امروز مقاومت یکی از گزینه‌های پیش روی دولت و ملت لبنان در مواجهه پیرامون ثروت‌های نفتی است. مقاومت مقتدر نمی‌تواند در مقابل غارت و چپاول ثروت‌های لبنان دست بسته بنشیند و دست بسته هم نخواهد نشست و تمام گزینه‌ها روی میز است. ما خواهان جنگ نیستیم اما ترسی از آن نداریم.

تنها چند روز پس از این سخنرانی بود که حزب الله لبنان طی عملیاتی موفق سه پهپاد را برای انجام مأموریت شناسایی به سوی میدان گازی کاریش در دریای مدیترانه روانه کرد که از زمان تا کنون صهیونیست‌ها را دچار وحشت و سردرگمی کرده است.

کد مطلب 5536327

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