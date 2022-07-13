تمام کسانی که باید ساعت خود را با ۲۰ و ۳۵ دقیقه تنظیم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در گزارشی به قلم «ضیا أبو طعام» و «ذوالفقار ضاهر» به سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پرداخته که قرار است ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه به وقت بیروت حدوداً ۲۲ شب به وقت تهران و تنها چند ساعت پس از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه انجام شود.

در این گزارش آمده است: اجازه دهید صحنه را در چهار مکان متفاوت تصور کنیم؛

نخست، واشنگتن:

رئیس دفتر کاخ سفید در واشنگتن وارد دفتر رئیس جمهور آمریکا می‌شود تا دستور کار روزانه را به او ارائه دهد، از جمله: ساعت ۲۰:۳۵ صبح به وقت بیروت؛ سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله. سخنرانی تنها ساعاتی پس از آغاز سفر بایدن به منطقه ایراد می‌شود. از دفتر کاخ سفید بخشنامه‌های پیگیری و ارزیابی برای وزارت امور خارجه، وزارت جنگ و سفارت آمریکا در بیروت صادر خواهد شد.

دوم، بروکسل مقر اتحادیه اروپا و ناتو:

مترجمان همزمان به کار گرفته می‌شوند تا مواضع سید حسن نصرالله را که ممکن است شامل اشاره به تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی برای حل معضل صادرات گاز از میدان کاریش باشد، به سران کشورهای اروپایی انتقال دهند.

سوم، تل آویو:

ساعت ۲۰:۳۵ سکوت بر تمامی محافل سیاسی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی حاکم خواهد شد. مقامات این رژیم برای شنیدن نخستین سخنان سید حسن نصرالله پس از عملیات پهپادی اخیر حزب الله بر فراز میدان گازی کاریش، بی حرکت نشسته اند.

چهارم، پایتخت‌های عربی:

مشاوران در کاخ‌ها، دیوان‌های پادشاهی و دفاتر ریاست جمهوری ۹ کشور عربی که قرار است سران آنها روز جمعه در نشست ریاض شرکت کنند، مشغول نوشتن نکاتی خواهند بود زیرا ممکن است این سخنرانی حاوی مواردی باشد که می‌تواند در دستور کار اجلاس سران با رئیس جمهور آمریکا تغییراتی ایجاد کند.

اگر واقع بینانه نگاه کنیم این صحنه‌ای از تحولات امروز و امشب خواهد بود. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز چهارشنبه در یک سخنرانی با اهمیت و ویژه حضور خواهد یافت. این سخنرانی در برهه‌ای حساس و مهم به‌ویژه در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود که شاهد دگرگونی‌های بزرگی در ارتباط با میزان تداوم سیطره ایالات متحده و غرب بر جهان و مشکلات اروپا در نتیجه عملیات روسیه در اوکراین است سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز چهارشنبه در یک سخنرانی با اهمیت و ویژه حضور خواهد یافت. این سخنرانی در برهه‌ای حساس و مهم به‌ویژه در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود که شاهد دگرگونی‌های بزرگی در ارتباط با میزان تداوم سیطره ایالات متحده و غرب بر جهان و مشکلات اروپا در نتیجه عملیات روسیه در اوکراین است.

این در حالی است که رژیم موقت صهیونیستی که از حمایت‌های آمریکا و غرب برخوردار بوده و برای برقراری روابط با برخی کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس تلاش می‌کند، نتوانسته است تسلطی بر منطقه داشته باشد.

اینجاست که سوالات زیادی مطرح می‌شود درباره اینکه سخنان سید نصرالله در این شرایط خاص حاوی چه نکاتی خواهد بود و درباره مسائل مربوط به واقعیت‌ها و معادلات تحمیلی که بر آینده منطقه و جهان تأثیر می‌گذارد، چه بحث‌هایی را مطرح می‌کند؟ به ویژه اینکه شاخص‌ها و تحلیل‌های فراوانی وجود دارد که حکایت از بروز تحولات بزرگ در منطقه و جهان دارد و این باور را به وجود می‌آورد که سید حسن نصرالله در سخنرانی امشب خود درباره بسیاری از پرونده‌ها و اتفاقاتی که در حال حاضر در حال وقوع است، اظهار نظر خواهد کرد.

سخنرانی امشب سید حسن نصرالله با وجود اینکه مصادف با شانزدهمین سالگرد جنگ تموز (ژوئیه) ۲۰۰۶( جنگ ۳۳ روزه) است و ممکن است پیام‌هایی را درباره تثبیت معادلات بازدارندگی برای دشمن اسرائیلی به همراه داشته باشد، اما دفتر روابط عمومی حزب الله پیشتر اعلام کرد که سخنرانی امشب در مورد آخرین تحولات سیاسی خواهد بود و این مسئله باعث تقویت این باور شده است که این سخنرانی حاوی نکاتی فراتر از مناسبت مهمی مانند جنگ تموز است.

این سخنرانی همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه ایراد می‌شود؛ بایدن قرار است روز پنچ شنبه با سران رژیم صهیونیستی دیدار کند. این دیدار در حالی است که پس لرزه‌های عملیات پهپادی حزب الله بر فراز میدان گازی کاریش در میان محافل داخلی این رژیم هنوز احساس می‌شود.

بایدن قرار است روز جمعه نیز به عربستان سفر کند و سفر او به ریاض پس از تل آویو، حامل نمادهایی درباره روابط فرضی بین دو طرف بوده و با انتشار اخباری درباره تشکیل ائتلاف نظامی، امنیتی و سیاسی علیه محور مقاومت و ایران همزمان شده است.

خلاصه اینکه سخنرانی امشب کانون توجه محافل تصمیم گیری و رسانه‌های مختلف جهان و منطقه خواهد بود؛ به ویژه که دبیرکل حزب الله مرد اظهارات غافلگیر کننده‌ای است که چه بسا روندها و مسیرها را تغییر می‌دهد. سخنرانی امشب ممکن است نه تنها بر معادلات بازدارندگی در مقابل دشمن بلکه بر روندهای سیاسی و امنیتی و سرمایه گذاری ها در دریای مدیترانه هم تأثیر بگذارد.

در پایان فقط باید منتظر سخنان فصل الخطاب سید حسن نصرالله در ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه باشیم که مستقیماً توسط شبکه المنار و به چهار زبان زنده دنیا پخش می‌شود. مراجع تصمیم گیرنده در جهان نیز چاره‌ای ندارند جز اینکه ساعت خود را با این زمان تنظیم کنند تا بدانند اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.