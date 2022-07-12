به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی محرومیت‌های متعددی دارد اما این محرومیت در دانشگاه فرهنگیان به صورت ویژه احساس می‌شود.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی نسبت به سایر دانشگاه‌ها محروم‌تر است.

وی افزود: پردیس خواهران و برادران این دانشگاه باید ساماندهی شوند زیرا اهمیت این مجموعه بسیار بالا است.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه معلمی شغل انبیا است، گفت: معلم باید نگاه تربیتی داشته باشد تا موفق شود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان موظف به تربیت معلمان با اخلاق و متدین است تا آبروی این عبارات را حفظ کند.

وی افزود: مجموعه نهاد رهبری در کنار رئیس دانشگاه برای افزایش ظرفیت‌ها است.

نوری در پایان گفت: دانشگاه فرهنگیان باید از جهات مختلف رشد کند.