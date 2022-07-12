ثبت نام برای اینترنت رایگان تا پایان هفته ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون ۷۵۸ هزار و ۵۶۲ سرپرست خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و کد USSD برای دریافت اینترنت رایگان ثبتنام کردهاند.
بر اساس این گزارش، ۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ثبتنام اینترنت رایگان اقدام کرده و ۶۵۵ هزار و ۶۵۹ نفر نیز از طریق بستر کد ussd ثبتنام کردهاند.
همچنین ۱۰۱۴۹۷۱۰ استعلام از طریق بستر کد USSd انجام شده است.
با اعلام وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در ۳ دهک کمدرآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته جاری میتوانند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا با شمارهگیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت اینترنت رایگان ثبتنام کنند.
نظر شما