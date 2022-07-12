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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

وزارت ارتباطات اعلام کرد؛

ثبت نام برای اینترنت رایگان تا پایان هفته ادامه دارد

ثبت نام برای اینترنت رایگان تا پایان هفته ادامه دارد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ثبت‌نام بیش از ۷۵۰ هزار سرپرست خانوار برای دریافت اینترنت رایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون ۷۵۸ هزار و ۵۶۲ سرپرست خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و کد USSD برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ثبت‌نام اینترنت رایگان اقدام کرده و ۶۵۵ هزار و ۶۵۹ نفر نیز از طریق بستر کد ussd ثبت‌نام کرده‌اند.

همچنین ۱۰۱۴۹۷۱۰ استعلام از طریق بستر کد USSd انجام شده است.

با اعلام وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در ۳ دهک کم‌درآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا با شماره‌گیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کنند.

کد مطلب 5536434
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • جلالی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 1
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      باسلام چرا همرا اول به مشترکین زیر ده خط موبایل دارند پیامک اجباری استفاده از اینترنت داده است. بنده زیر ده خط موبایل(طبق قانون) دارم حالا چگونه استفاده با خودم هستش من فقط یه خط گذاشتم برا پیامک دریافت بانک و.. همرا اول مشترکین تهدید میکند که بدلیل *استفاده کم* لطفا سازمان بازرسی کل کشور ورود کند
    • علی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 2
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      جا‌ماندگان‌چه‌کنند؟
    • لیلا معین IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا من اینترنت رایگان سرپرست خانوار ندارم؟
    • AE ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • پروانه محرابی۹۶۴ FR ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • محمدهادی ایزد IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به اینترنت رایگان وصل نمیشم
    • مهران ع IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بابا این کدکار نمیکنه من هر چی زدم میگه چنین شماره ای یافت نشد. .داخل اپلیکیشن هم رفتم و دست از پا درازتر برگشتم باز صدرحمت به این کد اقلا گفت که همچین چیزی نیست
    • مهران ع IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آقا خوشتون میاد ملت را سر کار بزارید ،کدوم اینترنت کدوم کشک کدوم پشم ،نه کد ۴ مربع ۱۲۳۴ تون پاسخ میده نه اپلیکیشن دولت تون ،نه اون آدرس اینترنتی که برای ثبت شکایاته،من هر سه مورد را هر کدام ۳۰ بار امتحان کردم دهک یک هم هستم هنوزم سهام عدالتم را ندادید در حالیکه دهک هفت و هشتی سراغ دارم میگیره.این چیزا فقط بدنامیش واسه ماست ولی خودش مال کسانی دیگر.نت تون را هم نخواستیم.اصلا اشتباه کردم پیگیر شدم .

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