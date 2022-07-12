اعزام مددجویان تهرانی به اردوی زیارتی شهر مقدس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانیان با اعلام برگزاری اردوی زیارتی آموزشی طرح یاس، گفت: ۲۰۰ نفر از مددجویان ۳۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد استان تهران که سال گذشته در برنامههای آموزشی طرح یاس حضور یافته و موفق به دریافت گواهی آموزشی شده اند، همزمان با عید قربان در قالب طرح یاس به اردوی زیارتی و تفریحی شهر مقدس قم اعزام شدند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه این اردوی زیارتی و تفریحی جنبه پشتیبانی از شرکت کنندگان در طرح یاس دارد، افزود: مددجویان تحت حمایت به مدت چهار روز در مجتمع فرهنگی تربیتی حضرت معصومه (س) شهر قم اسکان دارند و از برنامههای مختلف زیارتی و تفریحی بهره مند میشوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۷۵۰ نفر در دورههای آموزشی امداد و نجات در قالب طرح یاس با همکاری هلال احمر استان تهران شرکت کردند، گفت: از این تعداد تاکنون ۵۰ نفر به عنوان نیروهای داوطلب جذب خانههای هلال شده اند.
زمانیان ادامه داد: از ظرفیت و تخصص سایر افراد شرکت کننده که موفق به دریافت گواهی آموزشی شده اند نیز در خانههای امداد و برنامههای مختلف کانونهای فرهنگی تربیتی این نهاد استفاده خواهد شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه طرح ملی یاس به منظور توانمندسازی و ارتقای اجتماعی و فرهنگی مددجویان تحت حمایت با همکاری هلال احمر استان تهران همزمان با سراسر کشور اجرا میشود، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح فرهنگسازی در جهت امدادگری به خود و دیگران در هنگام بحرانها و بلایای طبیعی است.
وی، خاطرنشان کرد: دختران خانوادههای تحت حمایت با آموزش امدادگری و مدیریت بحران، میتوانند علاوه بر تقویت حس ارزشمندی اجتماعی، برای کمک در بحرانها مؤثر واقع شوند.
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