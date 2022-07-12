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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۰

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران خبر داد؛

اعزام مددجویان تهرانی به اردوی زیارتی شهر مقدس قم

اعزام مددجویان تهرانی به اردوی زیارتی شهر مقدس قم

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران از اعزام ۲۰۰ مددجوی شرکت کننده در طرح ملی یاس به اردوی زیارتی و تفریحی شهر مقدس قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانیان با اعلام برگزاری اردوی زیارتی آموزشی طرح یاس، گفت: ۲۰۰ نفر از مددجویان ۳۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد استان تهران که سال گذشته در برنامه‌های آموزشی طرح یاس حضور یافته و موفق به دریافت گواهی آموزشی شده اند، همزمان با عید قربان در قالب طرح یاس به اردوی زیارتی و تفریحی شهر مقدس قم اعزام شدند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه این اردوی زیارتی و تفریحی جنبه پشتیبانی از شرکت کنندگان در طرح یاس دارد، افزود: مددجویان تحت حمایت به مدت چهار روز در مجتمع فرهنگی تربیتی حضرت معصومه (س) شهر قم اسکان دارند و از برنامه‌های مختلف زیارتی و تفریحی بهره مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۷۵۰ نفر در دوره‌های آموزشی امداد و نجات در قالب طرح یاس با همکاری هلال احمر استان تهران شرکت کردند، گفت: از این تعداد تاکنون ۵۰ نفر به عنوان نیروهای داوطلب جذب خانه‌های هلال شده اند.

زمانیان ادامه داد: از ظرفیت و تخصص سایر افراد شرکت کننده که موفق به دریافت گواهی آموزشی شده اند نیز در خانه‌های امداد و برنامه‌های مختلف کانون‌های فرهنگی تربیتی این نهاد استفاده خواهد شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه طرح ملی یاس به منظور توانمندسازی و ارتقای اجتماعی و فرهنگی مددجویان تحت حمایت با همکاری هلال احمر استان تهران همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح فرهنگ‌سازی در جهت امدادگری به خود و دیگران در هنگام بحران‌ها و بلایای طبیعی است.

وی، خاطرنشان کرد: دختران خانواده‌های تحت حمایت با آموزش امدادگری و مدیریت بحران، می‌توانند علاوه بر تقویت حس ارزشمندی اجتماعی، برای کمک در بحران‌ها مؤثر واقع شوند.

کد مطلب 5536470
مهناز قربانی مقانکی

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